17 millioner kroner.

Så meget kan snart tikke ind på Skødstrup Kirkes bankkonto.

Det er ikke umiddelbart kirker, man forbinder med salg af milliondyre grunde, men det er ikke desto mindre tilfældet her, hvor Skødstrup Kirke sælger Engskovvej 1 i Skødstrup for det store millionbeløb.

Grunden, der nok nærmere kan betegnes som en græsmark, ser ikke ud af meget, hvis man kører forbi. Men den er særdeles dyr på flere måder.

»Vi har noget præstegårdsjord, der er kommet til at ligge i en byzone, hvilket giver os en kolossal udgift i driften hvert år. Det er lidt svært at blive ved med at forsvare, at vi har et stykke jord liggende, der udhuler budgettet i den grad, det har gjort,« siger Erik Søndergårrd, der er præst ved kirken, om salget.

Ejendomsmægleren for grunden, Jonny Lilholt Laursen, fortæller, at grundens ejendomsskat alene er på 150.000 kroner.

Prisen på grunden har dog også haft indflydelse på salget, fortæller præsten.

»Vi sælger selvfølgelig også, fordi grunden har den salgsværdi,« siger han.

En anden grund til at sælge den 17.036 m2 store grund er dog også, at kirken ønsker at udvide sognegården.

»Skødstrup er vokset kolossalt - i de 20 år, jeg har været præst her, er byen nærmest fordoblet, og den bliver ved med at vokse. Vi har en dejlig landsbykirke, men vores sognegård er blevet for lille. Så salget vil også komme borgerne til gode,« siger han.

Han forklarer, at sognegården vil kunne bruges som en udvidelse af kirken, hvor der kan streames fra den store sal til den nye tilbygning - hvilket vil være en billigere løsning end at bygge en ny moderne kirke.

Det er ikke ualmindeligt, at kirker har haft præstegårdsjord, men i dag er langt det meste solgt fra, da det ikke længere har betydning for kirken.

Jonny Lilholt Laursen, der er indehaver af Nybolig Jeppesen og Sørensen Skødstrup - Løgten, som sælger boligen, fortæller, at der har været stor interesse omkring grunden.

»Kommunen har nok sovet lidt i timen, så der er ikke lavet seniorvenlige rækkehuse i mange år. Derfor er der stor hype om den her grund, fordi potentielle købere ved, det er et sikkert salg. Så det er nok det, der kommer til at lægge på grunden i fremtiden,« siger han.

Han fortæller, der har været 8 interesserede købere, der har afgivet bud på grunden, men at salget endnu ikke er endeligt godkendt. Han kan derfor ikke fortælle, hvor meget der er budt.

Se flere billeder af boligen her.