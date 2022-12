Lyt til artiklen

Danske elkunder skal igen til at prikke flere huller i deres i forvejen spændte livrem.

Spotprisen på strøm har i december ramt et niveau, der kun er set højere i korte perioder i marts og i sensommeren.

For en parcelhusfamilie på fire personer betyder det, at elregningen risikerer at blive dobbelt så høj sammenlignet i oktober og november.

Det viser beregninger, som B.T. har fået udarbejdet af flere danske storbanker.

Sparer du på strømmen i december?

»Vi har allerede set, at forbrugerne sparer, hvor der kan spares, og nu er det igen blevet tid til at finde elprisappen frem igen, så man kan indrette sit elforbrug,« siger senioranalytiker i Danske Bank, Bjørn Tangaa Sillemann.

Da vi bruger mere strøm i vinterperioden, anslår Arbejdernes Landsbank, at en almindelig børnefamilie med et elforbrug på 400 kilowatt-timer i december vil få en ekstraregning på 2.000 kroner.

»Under alle omstændigheder ser vi ind i endnu en dyr vinter, hvor vi samtidig skal vænne os til, at de store udsving i energipriserne vil fortsætte og blandt andet være meget afhængig af, hvordan vind og vejr udvikler sig,« siger Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

Også prisen på naturgas er steget i den seneste tid – dog ikke lige så markant som for strøm.

Her er Arbejdernes Landsbanks regnestykke 4.000 kilowatt-timer (kWh) strøm om året er det, som anses som et gennemsnitligt strømforbrug for en almindelig børnefamilie (som ikke har elbil og/eller varmepumpe).



Da man bruger mere strøm i vinterperioden, anslås det, at forbruget i december vil være 400 kWh.



I dag koster 1 kWh strøm i gennemsnit ca. 5 kr., og for de første 6 dage af december lyder strømprisen i gennemsnit på ca. 4,8 kr.



I oktober lød den gennemsnitlige strømpris på 2,7 kr. Hvis prisen på strøm på 5 kr. holder hele december, så vil det give en strømregning på 2.000 kr.



I oktober lød samme elregning på 1.080 kr. – altså tæt på dobbelt op, hvis forbruget også var 400 kWh i oktober.



I december måned sidste år kostede 1 kWh strøm 2,8 kr. i gennemsnit, så også her vil der være tale om næsten en fordobling af prisen i år, hvis de høje elpriser fra de første dage af december holder ved måneden ud.

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Energistyrelsen, Forsyningstilsynet og 'Min strøm'.

Mange må derfor indstille sig på at omprioritere forbruget, forklarer cheføkonom i Sydbank, Søren Kristensen.

»Jeg tror, at vi vil se mange tage på en billigere ferie eller skære en ferie fra, hvis de rejser mere end en gang om året,« siger han.

For andre kan situationen dog blive meget værre end det.

»Nogen kan få svært ved at betale regningerne. Det er den barske virkelighed, vi kigger ind i, fordi de fleste varer og tjenester også er blevet markant dyrere,« siger Søren Kristensen.

Elprisen kan være svær at spå om, fordi den i høj grad afhænger af blæst, regnvejr, gaslagre og vedligeholdelse af europæiske kraftværker.

Lige nu er der desuden udsigt til sne og kulde, hvilket får mange til at skrue ekstra op for varmen.

»Vi kan bare krydse fingre for en mild, blæsende og regnfuld vinter, så vedvarende energikilder kan forsyne os med strøm,« siger Bjørn Tangaa Sillemann og fortsætter:

»Fjernelsen af elafgiften vil lette på omkostningerne næste år, men hvis først det bliver koldt og vindstille, så kan priserne hurtigt stige med mere, end vi sparer der.«