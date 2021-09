Selvom juleaften ligger måneder ude i fremtiden, er Oday Fadhil allerede nu omringet af kravlenisser og julekugler.

Han er indehaver af butikken Billigblomst i Aalborg, hvor julen for længst har meldt sin ankomst.

Og selvom det måske for nogen kan virke alt, alt for tidligt, så er Oday Fadhil nødt til at starte julesalget allerede nu.

»Hvis ikke vi har fyldt butikken 70 procent op med julepynt 1. september, så kan vi ikke følge med,« siger han og henviser til julesalget i forholdet til konkurrencen på området.

Jeg kan da godt forstå, hvis kunderne undrer sig lidt, når de kommer ind i butikken Oday Fadhil

»I forvejen synes jeg, vi er lidt forsinket, fordi nogle containere ikke er kommet i tide. Så vi har meget travlt,« siger Oday Fadhil.

Det er ikke kun i Billigblomsts lokale afdeling i Aalborg, den store interesse kan mærkes, og ikke mindst ses.

Billigblomst, der har forretninger landet over, mærker generelt, at det 'vælter ind' med interesserede kunder. Hos Oday Fadhil er det særligt juletræer, julemænd og julekugler, der har høj kurs.

For tiden er også nøddeknækkere blandt de varer, der mere og mere rives ned for hylderne. Oday Fadhil beretter, at han i løbet af august har solgt julevarer for omkring 150.000 kroner om dagen.

Er det ok, at julehandlen allerede begynder i august?

Og den omsætning forventes at stige, hvilket også vil kunne ses på sortimentet.

»I oktober og november frygter jeg en smule, at mange ting vil være udsolgt,« siger han hertil.

Kommer det bag på dig, at interessen er så stor – når der trods alt er flere måneder til jul?

»Både og. Kunderne siger, de gerne vil have jul. Jeg kan da godt forstå, hvis kunderne undrer sig lidt, når de kommer ind i butikken. Men på den side så kan vi som sagt ikke følge med, hvis lageret ikke er fyldt nu,« forklarer Oday Fadhil, der takker for snakken og efterfølgende tager imod endnu en container med julepynt.

Det er ikke kun Oday, der har oplevet, hvordan nogle containere har været længere undervejs.

I USA er flere havne så proppet til, at store skibscontainere fra Asien ikke kan lægge til kaj og læsse af – for derefter at vende tilbage til Asien for genopfylde påny.

Niels Larsen, amerikansk chef for Air & Sea i den danske speditørgigant DSV, beskriver over for Børsen, at situationen er 'kaotisk'. Læs den historie her.