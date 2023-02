Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Siden 1990erne har den været en fast del af menuen hos Jensens Bøfhus.

Men nu er det slut.

Bøfkæden dropper sin kendte sauceklassiker Favorit Sauce til fordel for en ny og anderledes sauce.

Det oplyser Peter Arnfeldt, der er presseansvarlig i Jensens Bøfhus, i en mail til B.T.

»Hos Jensens Bøfhus arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre vores produkter. Vi følger med tiden og forsøger at modernisere vores udtryk og imødekomme vores gæsters ønsker. Denne udvikling foregår løbende, så vi sikrer at ramme netop den smag, vores gæster efterspørger,« skriver han.

Ifølge Peter Arnfeldt har bøfkædens nye alternativ til Favorit Sauce været under udvikling i mere end et halvt år, og smagen er nøje afstemt og tilpasset i samarbejde med en udvalgt fokusgruppe bestående af stamgæster og kokke.

‘Steakhouse Sauce’ hedder den nye sovs.

»Vores Steakhouse sovs er det nyeste skud på stammen, hvor vi har startet helt forfra og forsøgt at ramme nutidens tendens og nutidens smag, hvilket giver en mere karakterfuld og knap så sød sovs, som vi er stolte af og har store forventninger til,« skriver Peter Arnfeldt.

Ændringerne har været implementeret hen over de seneste par uger, og responsen har været overvejende positiv, lyder det.

»Enkelte kan have brug for lidt tilvænning. Nogle er jo bare mest til det klassiske, som de kender. Men vi er meget fortrøstningsfulde og tror virkelig meget på vores nye forbedrede produkt,« skriver Peter Arnfeldt.

Det vil fortsat være muligt at købe den populære Favorit Sauce i detailhandlen, men altså ikke på Jensens Bøfhus' restauranter. Dem er der 21 af rundt om i landet.