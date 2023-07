Selvom supermarkeder herhjemme varsler prisfald på udvalgte varer, er det ikke nødvendigvis dækkende for, hvad der generelt sker for prisniveauet i butikkerne.

Det mener Niels Philip Kjeldsen, B.T.s forbrugerredaktør, som også henviser til de seneste tal om fødevareinflationen herhjemme.

Priserne på fødevarer og ikke alkoholiske drikkevarer steg med 8,8 procent, hvilket er den laveste årsstigning siden april 2022.

Og det er godt, fordi det bidrager til at trække det årlige inflationstal ned, mener Niels Philip Kjeldsen. Men det er stadigvæk et voldsomt højt tal.

Samtidig så vi, at fødevarepriserne steg fra maj til juni med 1,1 procent, og at indekset ramte 129,7 – det er det højeste prisniveau nogensinde.

Altså: Fødevarepriserne satte igen højderekord i juni 2023.

»Jeg synes, det er en kæmpe torn i øjet, det må jeg bare sige. Det er selvfølgelig positivt, at prisudviklingen år til år ser ud til at være dæmpet, men at vi nu igen får en rekord i priserne for fødevarer og drikkevarer er vildt.«

»Vi har nu i flere måneder talt om, at rigtig mange ting gik i den rigtige retning i forhold til at få fødevarepriserne ned. El, gas, brændstof, råvarer – det er alt sammen faldet i pris. Vi har hørt supermarkederne tale om prisfald gennem nogle måneder nu. Alligevel ser vi igen en rekord i de gennemsnitlige priser, forbrugerne møder i supermarkeder i Danmarks Statistiks indeks. Det er meget kedelige tal.«

Allerede for et par dage siden fortalte B.T.s forbrugerredaktør, at man skal tage prisfaldene med et gran salt.

Og i stedet bør man som forbruger være kritisk, mener han:

»Når supermarkederne går ud og annoncerer, at de sænker priser på mejeriprodukter og personlig pleje, så skal man altså lige holde øje med, hvad der sker med resten af varerne i samme supermarked.«

»Det, de siger om de produktgrupper, de sænker priser på, er ikke nødvendigvis dækkende for, hvad der generelt sker for prisniveauet i butikken.«

Og derfor mener Niels Philip Kjeldsen, at der fortsat kan gå lidt tid, før det generelt bliver billigere at fylde indkøbskurven.

»I de her tal (fra Danmarks Statistik, red.) kan vi tydeligt se, at mens priserne for eksempelvis mælk, smør og andre mejeriprodukter stiger med langt mindre kraft end tidligere, så er priserne for varer som sukker, chokolade, slik og brød steget en del og trækker derfor det samlede prisniveau op.«

»Det ser desværre ud til, at vi virkelig skal væbne os med tålmodighed i forhold til at få prisfald på fødevarer, der virkelig batter, og som for alvor kan mærkes, når vi går i supermarkedet.«

Omvendt er der indikationer på, at fødevarepriserne kan falde på et tidspunkt.

Det siger Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar til Ritzau.

»De globale fødevarepriser er 23 procent lavere end for et år siden, og det kan gøre det billigere at handle ind igen.«