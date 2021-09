Det sker heldigvis sjældnere og sjældnere, at hunde bider sagesløse eller forvolder andre alvorlige skader.

Antallet af anmeldte sager til forsikringsselskaberne, hvor hunde er skadevolderen, er faldet støt de seneste år, men til gengæld er skaderne blevet dyrere.

Hunden er altså ikke altid menneskets bedste ven, viser nye tal fra brancheorganisationen Forsikring & Pension.

I 2020 blev der anmeldt 6.507 skader til forsikringsselskaberne, hvor en hund var skadevolderen. Det er lidt færre end året før, og væsentligt færre end i år 2010, hvor der blev anmeldt hele 13.090 skader.

Hvis du selv leger for vildt med en fremmed hund, og hunden pludselig bider, dækker ejerens hunde-ansvarsforsikring ikke. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Hvis du selv leger for vildt med en fremmed hund, og hunden pludselig bider, dækker ejerens hunde-ansvarsforsikring ikke. Foto: Liselotte Sabroe

I 2020 blev der udbetalt 28,5 millioner kroner i erstatninger. Dermed takseres et hundebid eller anden skade, som hunde har forvoldt, til 4.374 kroner per sag.

Som hundeejer hænger man ikke selv på regningen. I hvert fald ikke hvis man har tegnet den lovpligtigt hundeansvarsforsikring, der dækker for de skader, hunden kan gøre på andre.

»Skaderne opstår ofte i forbindelse med hundeluftning, eller når hunden er på besøg hos andre. Hundeansvarsforsikringen dækker, hvis din hund gør skade på andre mennesker, dyr eller ting. Den dækker også, hvis din hund er skyld i en trafikulykke,« siger Anja Lintrup Sørensen, konsulent i Forsikringsoplysningen hos Forsikring & Pension.

Erstatninger for hundebid betales efter reglerne i erstatningsansvarsloven, forklarer hun.

Sådan gør du, hvis en hund skader dig Få kontaktoplysninger på hundens ejer og giv også dine oplysninger.

Bed ejeren om at anmelde skade til hundens lovpligtige ansvarsforsikring.

Få kontaktoplysninger på eventuelle vidner.

Opsøg skadestue eller egen læge for at blive undersøgt.

Husk også at anmelde skaden til din egen ulykkesforsikring.

Hvis hunden ikke er forsikret, kan du anmelde skaden til FAH – der er forsikringsselskabernes garantiordning for uforsikrede hunde. Kilde: Forsikring & Pension.

Der kan for eksempel være tale om godtgørelse og erstatning for svie og smerte, varige mén, tabt arbejdsfortjeneste og varigt erhvervsevnetab.

Der gives også erstatning, hvis en hund har ødelagt ting, for eksempel hvis den bider hul i tøj eller vælter et tv.

»Der er objektivt ansvar for hundeejeren. Så er man blevet bidt eller væltet omkuld, har man stort set altid krav på erstatning. Det betyder ikke noget, om man kan bebrejde ejeren for skaden eller ej,« siger Anja Lintrup Sørensen.

Man skal dog være opmærksom på, at man ikke får erstatning, hvis man er blevet bidt af sin egen hund eller af en hund, man passer for nogen.

Der er heller ingen erstatning at hente, hvis man selv er skyld i, at en fremmed hund bider. Det kan være tilfældet, hvis man selv har ophidset hunden eller har leget for vildt med den.