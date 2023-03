Lyt til artiklen

De tre medarbejdere, der har optjent trecifrede millionbonusser i Energi Danmark, er klar til at gå i retten for at få pengene.

Det siger deres advokat til Finans.

Medarbejderne, der nu er suspenderet, stod til at modtage bonusser mellem 250 og 300 millioner kroner.

Den skulle sikre medarbejderne del i selskabets overskud, og der var angiveligt intet loft på beløbene.

Men aftalerne blev, ifølge bestyrelsen, indgået uden deres kendskab, hvorfor de nægter at udbetale bonusserne. Dog står de tre medarbejdere fast – og vil have deres penge, lyder det fra Frederik Brocks, partner i advokatfirmaet Lind.

Han er af medarbejdernes fagforbund Djøf udpeget til at føre medarbejdernes sag.

Ifølge Frederik Brocks er hans argument, at der er indgået gyldige aftaler.

»Vi har indtil videre ikke fremsat krav udover, at vi mener, at aftalerne er gyldige. Vi har sagt, at bonusaftalerne, som vi ser det, er indgået mellem tre medarbejdere og den tidligere administrerende direktør. Det er sædvanligt i branchen at indgå aftaler uden loft. Selve bonusprocenten ligger på et niveau, der også er helt sædvanligt i branchen, og den er relateret til overskuddet i selskabet.«

»På det tidspunkt, aftalen blev indgået, kunne ingen vide, at energimarkedet ville gå amok,« siger Frederik Brocks.

Aftalerne om de exceptionelt høje bonusser med de ledende medarbejdere blev ifølge bestyrelsesformanden indgået af den afgåede direktør, Jørgen Holm Westergaard, i 2021 som en »aktiekøbsaftale.«

Aftalen blev indgået, længe inden energipriserne skød i vejret i 2022, og ingen af parterne kunne vide, at de ville blive trecifrede millionbeløb værd, skriver Finans.

Energi Danmark oplyser tirsdag aften til Finans, at de fortsat mener, at aftalerne er ugyldige.

B.T. har tidligere talt med advokat og partner i Advokatgruppen Anders Birch Poulsen, som er ekspert i ansættelsesret, om sagen. Han mener, at Energi Danmark kan blive nødsaget til at betale bonusserne:

»Det kan jeg ikke afvise. Jeg kender selvsagt ikke det konkrete aftalegrundlag, men udgangspunktet er, at bordet fanger.«

