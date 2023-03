Lyt til artiklen

Selvom Energi Danmark nu nægter at forgylde tre medarbejdere med samlede bonusser på over en kvart milliard, kan det være for sent at trække i land.

Det vurderer advokat og partner i Advokatgruppen Anders Birch Poulsen, som er ekspert i ansættelsesret.

»Det kan jeg ikke afvise. Jeg kender selvsagt ikke det konkrete aftalegrundlag, men udgangspunktet er, at bordet fanger,« siger han til B.T.s spørgsmål om, hvorvidt Energi Danmark kan blive nødt til at honorere den aftale, som selskabet har indgået med medarbejderne.

Aftalerne mellem den nu afgåede direktør og medarbejderne, har resulteret i, at medarbejderne har optjent bonusser på mellem 200 og 300 millioner kroner.

Efter Finans har afsløret aftalernes omfang, har Energi Danmark til flere medier afvist at udbetale de trecifrede millionbonusser, og bestyrelsesformand Jesper Hjulmand hævder nu, at bestyrelsen ikke har kendt til aftalen, som i stedet er indgået af forhenværende direktør, Jørgen Holm Westergaard.

Men det er i udgangspunktet Energi Danmarks problem og ikke de ansattes, mener advokat Anders Birch Poulsen, der derfor ikke vurderer, at det nødvendigvis fritager selskabet fra at betale.

»Man kan sagtens forestille sig, at direktøren har overskredet nogle beføjelser, da han forhandlede aftalen på plads. Men medmindre man kan bevise, at medarbejderne har været bevidste om det, er det alene et forhold mellem direktøren og bestyrelsen,« siger han.

Dermed modsætter han sig en anden advokat og ekspert i ansættelsesret, Arvid Andersen, der mandag udtalte til Finans, at aftalerne kan være ugyldige, fordi den daværende direktør ikke havde beføjelser til at indgå dem.

Og hvor Arvid Andersen mener, at urimelige aftaler kan fraviges med henvisning til aftaleloven, siger Anders Birch Poulsen, at det sjældent er den stærke part – altså selskabet – den lov kommer til gode.

»Det er rigtigt, at der i aftaleloven er nogle muligheder for at tilsidesætte aftalevilkår, hvis de åbenlyst er urimelige,« siger Anders Birch Poulsen.

»Man må formode, at bonusaftalerne i et vis omfang afspejler Energi Danmarks omsætning i den pågældende periode. Derfor kan det være svært for virksomheden at påberåbe sig bristede forudsætninger eller urimelighed i aftalevilkårene.«

Han påpeger samtidig, at bestyrelsen allerede blev bekendt med en loftsfri bonusaftale i maj 2022. På det tidspunkt var energisituationen i Danmark »speciel«.

»Det oplagte havde været, at bestyrelsen begyndte at tjekke op på bonusserne med det samme, og det har de tilsyneladende ikke gjort.« siger han.

Det er tidligere blevet påpeget, at medarbejderne indgik aftalen med den daværende direktør, før energipriserne stak af.

Det anerkender Anders Birch Poulsen. Han vurderer dog alligevel, at det ville være »sjældent set«, at en bindende aftale mellem medarbejder og virksomhed blev tilsidesat til skade for medarbejderen på grund af forhold, der ændrer sig efterfølgende.

Og dermed er det altså stadig en reel mulighed, at de tre energikøbmænd får deres trecifrede millionbonusser.

Mandag satte Finans navn på en af de tre nøglemedlemmer, der er suspenderet som følge af bonusskandalen: Det er Thomas Houlind, som er chef for Markets i Energi Danmark og medlem af selskabets øverste ledelsesgruppe på seks personer, skriver mediet.

Bestyrelsesformand i Energi Danmark, Jesper Hjulmand, har ikke ønsket at udtale sig til B.T.

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra den navngivne suspenderede medarbejder.