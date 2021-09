Der er gode nyheder på vej til godt 550.000 danske husstande.

Mod al forventning skal de ikke sluge en prisstigning i 2022.

Det er kunderne hos tv-udbyderne Stofa og Boxer, som snart skifter navn til Norlys, der får den glædelige nyhed.

Det sker, kort efter at deres direkte konkurrent, YouSee, har meldt ud, at der endnu en gang er prisstigninger på vej til deres en million tv-kunder.

Men i Norlys-koncernen går man altså den modsatte vej og skrotter prisstigninger.

I Stofa-brandets tilfælde er det andet år i træk, at man – modsat YouSee – holder priserne i ro.

»Vi ser det som en god investering i kunderne. Vi har haft seks rigtig gode måneder, hvor vi ikke har tabt tv-kunder, selvom markedet gennem flere år har tabt omkring fire til fem procent af kunderne om året. Det er banebrydende for os,« siger Sune Nabe Frederiksen, administrerende direktør i Norlys Digital, til B.T. og uddyber:

»Vi er nu i en situation, hvor vi får 1.000 nye tv-kunder ind hver uge. Det gør vi, blandt andet fordi vi står stærkt prismæssigt.«

Norlys Vis mere Norlys

Han forklarer, at man i Norlys har lyttet til kundernes utilfredshed omkring prisniveauet på tv-produkter.

»Der er rigtig mange kunder, der mener, at tv-pakker er blevet for dyre. Vi vil gerne lytte til kunderne og deres behov, og pris er en rigtig vigtig brik i det her. Så vi ser det her tiltag som en investering,« siger Sune Nabe Frederiksen.

YouSee forklarer deres prisstigninger med, at priserne for rettigheder – og især sportsrettigheder – er steget markant. Har I ikke samme udfordringer?

»Vi oplever også stigende priser for rettigheder, men vi kan slet ikke genkende, at stigningerne skulle være så store.«

Ifølge Claus Bülow Christensen, digital analytiker og arrangør af Copenhagen Future TV Conference, er Norlys' træk rettet direkte mod YouSee.

En konfrontation mellem to giganter i markedet tager form.

»Det her er et klart udtryk for, at Norlys er klar til at hælde penge i at holde på kunderne. Det er et klart modtræk til de ting, YouSee gør,« siger Claus Bülow Christensen:

»Det ligner mere og mere en tydelig konfrontation. Det er i stigende grad Norlys mod YouSee. Og det er et billede på, at man har ambitioner om alt muligt hos Norlys nu. Man vil også telefoni ud over alt det, man har i forvejen. Og man vil gå langt for at opnå det.«

Hos Norlys afviser Sune Nabe Frederiksen, at det er et specifikt modtræk til YouSees meldinger.

»Det her handler overhovedet ikke om YouSee, det handler om Norlys. Og i Norlys tror vi på, at vi skal lytte til kundernes behov, og at det er det rigtige at investere i kunderne,« siger Sune Nabe Frederiksen:

»Vi er en forretning i fremgang. Det kan vi aflæse i både kundebase og økonomi. Det gør, at vi kan veksle noget af den fremgang til at investere i kunderne og selvfølgelig også til at stå godt i forhold til vores konkurrenter.«