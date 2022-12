Lyt til artiklen

Som december skrider frem, får danskerne mere og mere travlt med at handle julegaver.

Men det kan gå helt galt, hvis man ikke tænker sig godt om, advarer Alka Forsikring i en pressemeddelelse.

»Juleshoppingen kan være hektisk og stressende. Det er dog vigtigt, at man bevarer overblikket og gemmer sine gaveindkøb væk i bagagerummet, hvor de ikke ligger synligt fremme.«

»Mange tyve arbejder systematisk, og det øger risikoen for, at tyven slår til mod din bil, hvis gaverne ligger synligt og ubevogtet fremme på bilens for- eller bagsæder,« siger Britta Bjerregaard, der er kundecenterdirektør i Alka.

Ting at være opmærksom på, når du juleshopper: Luk og lås alle døre, vinduer og eventuelt soltag – og tag altid nøglen med dig

Fjern mobiltelefon og GPS fra forruden

Tag alle værdigenstande med, når du forlader bilen – eller lås dem inde

Lad aldrig julegaver eller tasker ligge frit fremme på bagsædet. Heller ikke selvom gaverne er pakket ind og taskerne lukket

Læg gaver i bagagerummet. Har du en stationcar, så træk bagagerumsdækkenet for, så man ikke kan kigge ned til tingene. Alternativt kan man gemme tingene under sæder eller tæpper m.m.

Hvis det er muligt, så parker bilen et sted, hvor der er mange mennesker og god belysning

Installer en bilalarm. Biler med godkendte alarmer udsættes ikke nær så ofte for tyveri eller indbrud som biler uden alarmer

Når bagagerummet er fyldt op med gaver, så kør hjem og tøm bilen Kilde: Alka Forsikring

Derfor stiller forsikringen også krav til, hvordan man opbevarer visse typer af gaver i bilen.

Populære tyvekoster i form af elektronik som pc’ere, mobiltelefoner og kameraer eller dyre mærkevarer må ikke ligge tydeligt fremme i bilen, så de er synlige udefra, lyder det.

»Indboforsikringen dækker kun tyveri af elektronikgaver fra bilen, hvis de ikke er synlige udefra. Derfor skal de gemmes væk i bagagerummet.«

»Samtidig skal man være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker tyveri af kontanter, smykker, guld og sølv, hvis de bliver stjålet fra bilen,« siger Britta Bjerregaard.

Skulle uheldet være ude, er det også et forsikringskrav, at bilen har været aflåst.

Fra Alka opfordrer man til, at man kører hjem og læsser gaverne af, når bagagerummet er fyldt op, for at være på den sikre side.