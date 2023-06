For første gang i ti år har danskerne i 2022 oplevet et fald i deres samlede boligformue – altså i markedsværdien af deres faste ejendom.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Gennemsnitligt er de danske ejerboliger (minus andelsboliger) faldet med cirka 111.000 kroner i værdi.

Den samlede nedgang blev på 161 milliarder kroner.

I en kommentar til de helt nye tal lyder det fra privatøkonom Brian Friis Helmer fra Arbejdernes Landsbank:

»Den altoverskyggende årsag er de prisfald, som særligt kendetegnede anden halvdel af året. Fra starten til slutningen af 2022 faldt priserne på huse og lejligheder med 5-6 procent, og det trækker altså ned i de samlede boligformuer,« lyder det:

»Boligejerne er altså med andre ord på papiret blevet fattigere i 2022.«

Den største nedgang oplevede borgerne ifølge tallene fra Danmarks Statistik i Region Hovedstaden.

Her ses prisudviklingen for de danske regioner. Foto: Danmarks Statistik

Her var det gennemsnitlige fald på markedsværdien mere end dobbelt så stort som på landsplan: 227.000 kroner.

Det mindst fald var i Region Nordjylland, hvor faldet knap kunne registreres.

Sommerhuse faldt væsentligt mindre i værdi i 2022 med kun 0,8 procent på landsplan – hvilket var noget lavere end det gennemsnitlige fald på 5,4 procent for enfamiliehuse.

Men hvad så med fremtiden?

Her ser Brian Friis Helmer fra Arbejdernes Landsbank optimistisk på udviklingen.

Han mener, at det værste ser ud til at være ovre for boligmarkedet.

»De seneste tre måneder har budt på mindre prisfremgang og lidt flere bolighandler. Det har sin grund i, at der er kommet mere ro på rentestigningerne, mens den økonomiske situation ser bedre ud end tidligere på året,« lyder det fra ham:

»Der er dog fortsat tale om en skrøbelig situation, som hurtigt kan ændre sig, hvis vi for eksempel ser inflationen blusse op på ny.«

Seneste gang, at den samlede boligformue faldt, var i 2012. Her var den gennemsnitlig nedgang noget mindre end i 2022 – nemlig kun cirka 9.000 kroner pr. ejerbolig.

