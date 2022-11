Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er fundet listeriabakterier i et stort parti fiskefrikadeller.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Fundet er gjort i et parti fiskefrikadeller af mærket Glyngøre Pandestegte Fiskefrikadeller.

Frikadellerne er produceret i perioden 1. til 8. november og har sidste anvendelsesdato frem til 14. november.

Varerne er blevet solgt over hele landet i Kvickly, Superbrugsen, Dagli'Brugsen, Fakta, Coop 365 og Irma.

Fiskefrikadellerne er produceret af Insula Hvide Sande A/S.

Det er ikke mere end et par dage side, at Royal Greenland måtte tilbagekalder et parti fiskefileter på grund af listeria.

Listeria kan give influenzalignende symptomer, feber og hovedpine og i sjældne tilfælde mavetarmproblemer.

Bakterien er særlig farlig for syge, ældre, gravide og svagelige personer.

Forbrugerne opfordres til at levere produktet til bage til butikken, eller smide det ud.

Har du symptomer på sygdom, skal du naturligvis kontakte din læge.

Statens Serum Instiutet oplyste onsdag, at der siden midten af august er registreret syv patienter med den samme type fødevarebårne listeria bakterie. En af de syge er efterfølgende død.