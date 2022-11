Lyt til artiklen

Hvis ikke de allerede var rige, så er de det i hvert fald nu.

Fem heldige danskere har i weekenden ramt plet i henholdsvis Lotto og Eurojackpot.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

Lørdag aften ramte to Lotto-spillere syv rigtige, og de deler derfor førstepræmiepuljen på 10 millioner kroner.

Den ene vinder er en østjyde, der spillede online, mens den anden købte sin kupon i Spar Årslev på Midtfyn.

Begge kan se frem til at få fem millioner skattefrie kroner ind på kontoen.

Vanen tro skulle der også findes to vindere af Millionærgarantien under lørdagens Lotto-trækning.

Vinderen af den første million havde købt sin kupon i Meny Rønnede på Bornholm.

Her er weekendens vindertal Vindertal Lotto 12. oktober 2022: 2, 4, 9, 10, 12, 14, 24. Tillægstal: 1 Vindertal Eurojackpot 11. oktober 2022: 11, 15, 24, 28, 41 Stjernetal Eurojackpot 11. oktober 2022: 3, 12

Den anden vinder er fra Randers og havde spillet med online via sit PLUS-abonnement.

Ved fredagens trækning i Eurojackpot var der godt nok ikke nogen, der løb med førstepræmiepuljen.

Til gengæld var der fem vindere af andenpræmien, og en af dem var fra Danmark.

Den heldige vinder havde købt sin kupon på Q8 Service i Tjele, som ligger mellem Viborg og Hobro.

Gevinsten er på 2,4 millioner kroner i runde tal – eller 2.420.750 kroner for at være helt præcis.

Danske Spil har endnu ikke talt med weekendens vindere, men når og hvis de melder sig, vil spilvirksomheden tilbyde dem at få besøg af en af firmaets millionærrådgivere.

»Det kan være en stor omvæltning fra den ene dag til den anden at få millioner af kroner ind på kontoen, og derfor gør vi meget ud af at give specialiseret rådgivning til dem, der er så heldige,« siger administrerende direktør i Danske Lotteri Spil, Malene Mølgaard, i pressemeddelelsen.

»Det gør vi for at sikre, at vinderne får taget godt hul på den nye tilværelse som millionær eller endda multimillionær,« siger hun.