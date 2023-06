Det, der skulle have været en romantisk tur til Tyrkiet, blev i stedet et ugelangt mareridt på et uhumsk hotel.

Efter flere uger med kraftig mavesygdom venter ægteparret Kristina og Hans-Henrik Borg fortsat på, at rejsebureauet Mixx Travel træffer en afgørelse på deres klage.

»Vi ankom tirsdag aften og nåede lige at spise middag. På andendagen blev min mand virkelig syg med opkast, diarré og feber,« fortæller Kristina om deres ophold på et all inclusive-hotel i maj.

Mixx Travel proklamerer på sin hjemmeside, at medarbejderne »hele tiden er ajour med for eksempel hotellernes service og faciliteter«.

Over flere dage kunne Kristina Borg dokumentere kattelort i restauranten. Foto: Foto: Oliver Fruergaard Vis mere Over flere dage kunne Kristina Borg dokumentere kattelort i restauranten. Foto: Foto: Oliver Fruergaard

Spørgsmålet er, om selskabet også er ajour med faciliteterne på Lake & River Side Hotel i Antalya-provinsen.

Her fandt Kristina og Hans-Henrik flere gange kattelort på restaurantgulvet.

»Der gik folk rundt og fejede, når vi spiste. Og så kunne vi se, der var blevet fejet i kattelorten, så den lå smattet ud på gulvet.«

Der blev fejet i kattelorten, forklarer Kristina Borg. Foto: Foto: Privatfoto Vis mere Der blev fejet i kattelorten, forklarer Kristina Borg. Foto: Foto: Privatfoto

Hun bemærker, at de mange billeder af kattelort i restauranten, som hun har sendt til B.T., er taget over flere dage.

Hun ser det som et tegn på, at fødevaresikkerheden generelt ikke var i top.

»Hygiejnen sejlede,« fortæller Kristina, som på et tidspunkt så en tjener tabe en gaffel på selvsamme gulv – og lægge den tilbage til det rene bestik, da hun troede, ingen kiggede.

Hendes mands sygdom ramte kort efter ankomsten og blev så slem, at de kontaktede lægen, da de vendte tilbage til Danmark, fordi han stadig var påvirket.

Her viste en prøve, at han var smittet med salmonella.

Virkeligheden levede ikke just op til forventningerne for Kristina og Hans-Henrik Borg, da de ankom til deres feriedestination i Tyrkiet. Nu venter de på en afgørelse fra rejsebureauet. Foto: Foto: Privatfoto Vis mere Virkeligheden levede ikke just op til forventningerne for Kristina og Hans-Henrik Borg, da de ankom til deres feriedestination i Tyrkiet. Nu venter de på en afgørelse fra rejsebureauet. Foto: Foto: Privatfoto

Kristina har gentagne gange forsøgt at gøre rejseselskabet Mixx Travel opmærksom på de dårlige forhold – dels fordi de ønskede kompensation, og dels fordi de var »direkte bekymrede« for fremtidige gæster, siger Kristina.

Men henvendelserne har de indtil videre ikke fået noget konkret ud af, mener Kristina.

»Jeg er ked af at høre, at hotellet ikke lever op til jeres forventninger,« skriver en ansat, da Kristina kontakter selskabet på Facebook Messenger under opholdet.

Her bliver hun opfordret til at tage fat på bureauets såkaldte guider, men da Kristina påpeger, at de næppe kan afhjælpe en generelt lav standard – og at der formentlig ikke er nogen, der har forventninger om kattelort i restauranten – lyder svaret:

»Nej, det har du ret i, sådan skal det da ikke være. Send en mail til reklamation efter endt rejse, så I sammen kan finde en løsning.«

Siden har Kristina sendt adskillige mail til Mixx Travel, som nu kvitterer for modtagelsen, men samtidig siger, at der kan gå syv uger, før de har behandlet sagen færdig.

Kristina kontaktede redaktionen, efter B.T. søndag omtalte et stort salmonellaudbrud på et andet hotel omkring samme område. Det hotel har Mixx Travel dog ikke nogen relation til.

Hun ønsker alligevel at advare andre om at bruge Mixx Travel.

»Vi havde sparet feriedage og penge sammen til en tiltrængt pause fra hverdagen med små børn og husrenovering – et lille åndehul for at klare de sidste uger frem til sommerferien,« siger Kristina, som arbejder som socialpædagog. Hendes mand er social- og sundhedshjælper.

»Men i stedet kom vi hjem mere trætte og matte, end da vi tog af sted. Især min mand, som havde diarré i tre uger og feber on/off i samme periode.«

»Ud over, at vi synes, at de gambler med folks helbred, tager de også røven på folk, som bruger deres optjente ferie og penge hos dem.«

B.T. har mandag været i kontakt med kundeservicemedarbejder og guideansvarlig i Mixx Travel, Betina Holm, der oplyser, at den potentielt lange ventetid på svar på kritikken skyldes, at selskabet skal forelægge den for hotellet og dernæst indhente en forklaring derfra.

Selskabet forventer, at der vil gå kortere tid og påpeger, at Kristina første gang sendte sin officielle klage 23. maj.

»Hotellet skriver, at de er kede af at høre, at hun har oplevet fejl og mangler. Det er noget, de vil tage til efterretning. De skriver også, at de ikke har modtaget henvendelser fra andre gæster,« siger Betina Holm.

Hotellet har angivelig ikke kommenteret på hændelsen med kattelort, som Bettina selv mener er »ulækker«.

»Ja, jeg ville ikke have nogen skrupler ved det,« siger Bettina, som endnu ikke vil forholde sig til, om ægteparret vil få en kompensation, før sagen er afgjort.

I skriver på jeres hjemmeside, at jeres medarbejder holder sig ajour med hotellernes faciliteter. Har I holdt jer ajour med det her?

»De har været ude at se hotellet,« siger Bettina, som anslår, at det var tidlig forår i 2023.

»Der har hotellet haft en anden karakter. Det, der er med hoteller, er, at de kan ændre karakter i stemning og personale.«

Hun siger, at hun »tænker, at hotellet har fået en ordentlig påtale«:

»Og jeg tænker, de er blevet en lille smule mere opmærksomme. Men jeg kan ikke garantere, at hotellet bliver taget af vores liste. Jeg har heller ikke hørt fra andre, der har haft klager,« siger Bettina og påpeger, at Mixx Travel har arbejdet med hotellet siden 2016.

Mixx Travel har bedt hotellet om at sende hygiejnerapporter fra køkkenet i den aktuelle periode, da bureauet modtog klagen fra Kristina. Rapporterne har de modtaget mandag. Rapporterne viser ikke spor efter salmonella eller andre kontaminanter, fortæller Mixx Travel.