Fødevarestyrelsen har hen over sommeren udstukket to bøder på tilsammen 30.000 kroner til Netto.

Det sker efter, at fødevarekontroller har afsløret hygiejneproblemer i to af discountkædens butikker ved Roskilde og København.

En anonym forbrugerhenvendelse fik i slutningen af juni Fødevarestyrelsen til at rykke ud på et kontrolbesøg i Netto på Stengårds Alle i Søborg ved København.

I kontrolrapporten kan man læse, at gulvet i hele butikken var beskidt med spildte væsker af ældre dato, og der var mørke belægninger af snavs langs inventar.

»På overflader af frysere er der ansamlinger af vand med mørke, fedtede belægninger. I isfryser er der store ansamlinger af is i hjørnet med gulligt materiale i,« står der yderligere i kontrolrapporten.

Et anonymt forbruger-tip ledte Fødevarestyrelsen på sporet af Netto på Stengårds Alle i Søborg. Foto: Google Street View

Mange af butikkens hylder var desuden beskidte med fødevarer af ældre dato, støv og indtørrede spildte væsker.

»Skillevægge ved opbevaring af fødevarer i grøntafdeling er beskidte med støv, snavs og indtørrede fødevarer. Under spotborde er der støv og spildte, indtørrede væsker.«

»Pap, hvorpå der opbevares fødevarer i butik, fremstår med hvide, udefinerbare belægninger,« står der i kontrolrapporten.

Butik har fået tre sanktioner på få måneder

Også hos Netto på Brønsager i Svogerslev tæt på Roskilde er den gal med rengøringen.

Fødevarestyrelsen fulgte på et kontrolbesøg i midten af juli op på en indskærpelse fra forrige kontrolbesøg.

Forholdet var imidlertid ikke blevet bragt i orden.

»Følgende er konstateret: I mælkekølerum ses fødevarerester på undersiden af hylder, indtørret mælkerest under mælkevogn. I tre kølemontre med fersk kød og fisk ses flere plamager af indtørret kødsaft i bunden af køleren både ved svinekød, kylling og fisk,« står der i kontrolrapporten.

Nettos butik i Svogerslev har nu fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Foto: Google Street View

Netto-butikken i Svogerslev er nu oppe på at have fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på tre ud af de seneste fire kontrolbesøg, der alle har fundet sted inden for blot fem måneder.

Butikkens dårlige regelefterlevelse giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger, står der i kontrolrapporten.

B.T. har kontaktet dagligvarekoncern Salling Group, der driver Netto-kæden, for at få en kommentar til de sure smileys, men koncernen er endnu ikke vendt tilbage med et svar.