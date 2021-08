Så gik den ikke længere.

Efter godt halvandet år med enorme værdistigninger for landets boligejere, tyder noget på, at de konstant stigende huspriser er ved at bremse op – og måske ligefrem er begyndt at falde.

Ifølge helt nye tal fra Danmarks Statistik faldt priserne for enfamiliehuse med 0,6 procent fra maj til juni i år.

Det er første gang i 2021, at priserne falder fra måned til måned.

Priserne for ejerlejligheder fortsatte dog op med 0,6 procent i samme måned.

Trods det lille fald i priserne er værdien af enfamiliehuse fortsat 11,7 procent højere end for 12 måneder siden, mens ejerlejligheder er 12,9 procent højere.

I en kommentar fra Danske Bank skriver chefanalytiker og privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen, at det lille prisfald samt faldende handelsaktivitet er tegn på, at den eksplosive udvikling på boligmarkedet er ved at flade ud.

»Dagens tal peger på, at noget af presset på boligmarkedet mange steder er fortsat med at aftage. Det stemmer godt med vores forventninger om, at den gradvise tilbagevenden til normalen efter corona har lagt en dæmper på danskernes lyst til at købe bolig,« skriver Louise Aggerstrøm Hansen.

Helt generelt mener analytikeren, at danskernes tilbagevenden til normale mønstre efter corona præger flere forskellige sektorer.

»Tal for forbruget viser ligeledes, at danskernes hang til at købe ting til hjemmet, som elektronik og ting i byggemarkeder, er faldet i takt med, at det er blevet muligt at bruge penge på andet,« lyder det.