For anden gang på bare to måneder er der sket drastiske forandringer i toppen af den kriseramte tv- og telegigant YouSee.

I midten af juli meldte TDC ud, at Michael Moyell Juul, direktør for Nuuday, der blandt andet har Telmore, YouSee og Hiper under sig, var færdig efter knap to år på posten. Nu er det så YouSees administrerende direktør, der må sige farvel og tak.

Onsdag meldte YouSee nemlig ud, at Jacob Mortensen, der har været i TDC og YouSee gennem 13 år – de tre seneste år som administrerende direktør for YouSee – har forladt sin stilling.

På to måneder er to absolutte topchefer i telegiganten altså væk.

»Krise. Det er nøgleordet. TDC er en forretning under voldsomt pres, og især YouSee har tabt for mange kunder i for lang tid,« siger Torben Rune, indehaver af virksomheden Teleanalyse og mangeårig iagttager af det danske telemarked:

»Man har ikke set tiltag fra ledelsen, som har kunnet vende situationen. Det spiller selvfølgelig ind i forhold til, at der nu er blevet skiftet på to ledende poster inden for så kort tid.«

I stedet for Jacob Mortensen skal en anden mand med baggrund i TDC og YouSee, Christian Morgan, nu indtage direktørposten i YouSee.

Og han kommer mildest talt på noget af en opgave.

Christian Morgan er ny mand i spidsen for YouSee. Foto: PR Vis mere Christian Morgan er ny mand i spidsen for YouSee. Foto: PR

I Jacob Mortensens tid som YouSee-direktør har mere end 250.000 tv-kunder eksempelvis forladt butikken.

Et nedtur, som allerede var i gang før Jacob Mortensens tiltrædelse, men som eksempelvis blev accelereret af YouSees brud med Discovery i slutningen af 2019.

I 2021 alene har 25.000 tv-kunder opsagt deres produkt hos YouSee.

Jon James, der er ny direktør i Nuuday, løfter i en pressemeddelelse lidt af sløret for, hvad det er, den nye YouSee-direktør, Christian Morgan, især skal bidrage med.

»YouSees produkter er på mange måder best-in-class, men vi tilbyder ikke altid den gode digitale kundeoplevelse, som vores kunder fortjener. Derfor vil vi fremskynde vores kommercielle og teknologiske transformation for at sikre, at vi leverer,« lyder det fra Jon James i en pressemeddelelse:

»Christian Morgan brænder for vores forretning, og jeg er overbevist om, at han er den rigtige til at hjælpe med at opbygge et endnu stærkere YouSee-tilbud til vores kunder.«

Fra YouSees nyslåede direktør lyder det, at han glæder sig til at transformere oplevelsen af YouSees produkter.

»Jeg er begejstret for at drive denne transformation, som skal sikre, at YouSee fortsat er førende på det danske marked og kan tilbyde innovative produkter og konsekvent levere fremragende kundeoplevelser,« siger Christian Morgan.

Begejstring og gå på mod får Christian Morgan umiddelbart brug for, mener Torben Rune.

»Det kan selvfølgelig give noget ny energi med nye folk på de øverste poster, men det er virkelig ikke en nem situation at vende,« siger Torben Rune:

»Markedet for tv-produkter rykker sig enormt hurtigt lige nu, og det gør danskernes præferencer også. Det er ikke altid, at TDC eller YouSee har været i stand til at rykke sig hurtigt nok med, så det er en rigtig stor opgave,« lyder vurderingen.