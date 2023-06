»Spar på vandet.«

Sådan har det den seneste tid lydt fra en række vandselskaber – og noget tyder på, at danskerne har taget opfordringen til sig.

I hvert fald kan man hos produkt- og prisammenligningstjenesten PriceRunner for tiden se, at 'ekstraordinært mange' søger efter vandslager og andre gadgets til huset, som hjælper til at spare vand.

Det forklarer Katrine Barslev, der er forbrugeranalytiker hos PriceRunner Danmark.

»Sommeren er her endelig, og prognosen siger, at de næste uger – og måske måneder – vil være solrige og næsten uden nedbør. Det varmer krop og sjæl, men giver en knastør jord. DMI har allerede nu opgjort tørkeindekset til 10, og det er det tidligste nogensinde. Vandværker og forsyningsselskaber opfordrer til, at vi sparer på vandet,« forklarer hun om baggrunden.

Om det præcis er derfor, vides ikke, men i hvert fald kan man hos PriceRunner se, at efterspørgslen på vandspredere er steget med 130 procent den seneste måned – og med 50 procent i forhold til sidste år.

»Der er altid mange, som søger efter denne slags produkter på denne tid af året, men i år er det ekstraordinært mange, som leder efter produkter, der kan hjælpe dem med at spare på vandet,« forklarer Katrine Barslev.

»En anden kuriøs note er, at lige nu er det mest populære produkt hos PriceRunner denne Gardena roll-up vandslange. Det er et tydeligt tegn på, at vi er urolige over den tørre sommer, som vi står foran.«

PriceRunner: Disse produkter søges der efter i varmen Herunder har PriceRunner samlet nogle af de produkter, som danskerne søger efter i stor stil lige nu: Vandspredere

Vil du vande din græsplæne og planter, så brug en vandspreder. Så fordeles vandet jævnt og fint, og du får vandet haven uden at bruge unødvendigt meget vand. Og husk kun at vande om aftenen, ellers fordamper vandet med det samme. Vandbesparende brusehoveder

En undersøgelse fra Videncenter Bolius fra 2022 viste, at vi danskere i gennemsnit står under bruseren i cirka seks minutter, når vi er i bad. Skift til et vandbesparende brusehoved, som sparer for vandet for dig. Og hvis du skærer et minut fra dit bad, så sparer du cirka otte liter vand. Opvaskemaskiner

Det er mere økonomisk og vandbesparende at lade opvaskemaskinen tage den beskidte opvask. Du bruger mere vand, når du vasker op i hånden. Ventilatorer

Når solen bager, er en kølig brise i høj kurs. Aircondition er smart, men ikke særligt miljøvenligt. Et godt, gammeldags alternativ er en ventilator til enten bord eller gulv. Eller hvad med en vifte i loftet ligesom i 'Borte med Blæsten'? Lige nu søger flere danskere efter ventilatorer end PlayStation 5 hos PriceRunner. Termoflasker

Ahhh, et glas koldt vand! Det er lykken efter en badetur eller når temperaturen sniger sig op over 25 grader. Termoflasker er ikke bare smarte til at holde kaffen varm, de er også geniale til kolde drikke.

Derudover bemærker hun, at ventilatorer er steget med hele 300 procent den seneste måned – og særligt de små bordventilatorer.

Tidligere på måneden opfordrede danske vandselskaber forbrugerne til at 'bruge vandet med omtanke' på grund af den nuværende tørke.

»Lad være med at vande græsplænen – den bliver grøn igen. Når du vander blomster, så brug en vandkande, og gør det om aftenen og ikke om dagen, hvor fordampningen er høj,« lød nogle af rådene fra Dorte Skræm, fagleder for drikkevand i vandselskabernes brancheforening, Danva, til Ritzau.

I begyndelsen af juni sendte hovedstadens forsyningsselskab Hofor også en besked ud til dets kunder, hvor der blev opfordret til at spare på vandet.

»Det er meget varmt, og så stiger vandforbruget. Det er helt naturligt – vi drikker mere og har oftere brug for et brusebad. Men hvis alle sparer lidt – undgå at vande græsset, brug et minut mindre under bruseren og tag til strand eller havnebad i stedet for at fylde et bassin i haven, så kan vi få sænket forbruget,« forklarede Anne Scherfig, områdechef for vandplanlægning i Hofor, til B.T. i den forbindelse:

»Derfor har vi blandt andet sendt besked direkte til vores kunder for at få hjælp.«