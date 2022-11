Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Vi har set helt vanvittige bevægelser på oliemarkedet, som vi aldrig har set før.«

Sådan lyder det fra Peter Rasmussen, der er olieekspert hos den danske afdeling af den amerikanske tankstationsvirksomhed Circle K.

På blot to uger er prisen på diesel dykket med to kroner per liter på grund af den faldende pris på råolie.

»Det er fuldstændig sindssygt,« siger Peter Rasmussen til B.T.

Tirsdag koster en liter diesel hos Circle K 14,89 kroner. Til sammenligning var prisen 1. november 15,99 kroner.

»Det procentvise fald på produktprisen er faktisk større, end man skulle tro. Fraregner man moms og afgift, snakker vi to kroner på otte kroner. Det er meget markant,« siger Peter Rasmussen.

At eje en dieselbil har været en ekstra dyr fornøjelse i 2022. Krigen i Ukraine har skudt prisen i vejret med over 30 procent, og som noget helt historisk har diesel i lang tid været mærkbart dyrere end benzin.

»I gamle dage, sagt i anførselstegn, skiftede prisen med måske 10-15 øre om dagen, og det var det. I år har den været sat op og ned med 30-40 øre om dagen,« siger Peter Rasmussen.

Det seneste prisfald betyder, at diesel nu ligger på samme niveau som benzin. Brændstofpriserne er dog fortsat højere end i starten af året. Men forskellen er blevet meget mindre.

»Nu ser vi Kina rører på sig igen med coronanedlukninger. Det er med til at trække efterspørgslen på råolie ned, og brændstofpriserne begynder at balancere lidt bedre igen, så vi kommer ned på et mere normalt niveau, siger Peter Rasmussen.

Den faldende dieselpris betyder dog ikke, at der lige nu er mere travlhed ved Circle K’s dieselstandere end før, forklarer han.

»Diesel bruges mest til erhverv end privatbilisme. Det, vi ser nu, er, at denne her recession, der ligger og ulmer, gør, at folk tænker mere over deres kørselsbehov og forbrug, som også påvirker erhvervslivet,« siger Peter Rasmussen.