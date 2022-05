I Nordjylland skylder to bilforhandlere flere tusinde biler væk.

Simpelthen fordi kunderne har købt dem, før forhandlerne overhovedet har fået dem hjem.

Det skriver Nordjyske, der bragte historien først.

Årsagen er simpel: Der mangler mikrochip. Og det resulterer i en efterspørgsel, der langt overgår udbuddet.

»Hos os er salget ikke faldet, men fordi der er lang leveringstid fra fabrikkerne, betyder det, at vi skylder flere biler væk,« siger direktør hos Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S, Jesper Brix til Nordjyske.

»Vi skylder næsten 2000 nye biler til kunder, som har købt en bil uden at vide, hvornår den kommer hjem.«

Faktisk er leveringstiderne på nye biler helt op til 14 måneder.

Men komponentmanglen er ikke et nyt problem.

Det opstod under coronakrisen, hvor forstyrrelser i forsyningskæder resulterede i mangel på delkomponenter. En situation, der kun er blevet intensiveret af krigen i Ukraine.

Tal fra Danmarks Statisk viser, at der de første tre måneder af 2022 blev registreret 28,5 procent færre nye personbiler end de sidste tre måneder af 2021.

Det fik brugtbilsmarkedet til at eksplodere. Fra februar til marts steg prisindekset på brugte biler med 3,3 procentpoint. Den største stigning, der nogensinde er registreret.

Og heller ikke her, kan de følge med.

»Liggetiden for en bil, der for halvandet år siden var vanskelig at få solgt, kan i dag sælges på to måneder,« sagde Jan Lang, der er markedsanalytiker hos Bilbasen.dk til B.T. i midten af april.

»Markedskræfterne er i spil, så priserne følger med op. Men selvom priserne stiger med efterspørgslen, så kan vi faktisk ikke følge med. Det er en kæmpe udfordring for branchen.«