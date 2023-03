Lyt til artiklen

Hvis du tog dig en forårssviptur sidste år og har tænkt at gøre det samme igen i år, så vær forberedt på én ting.

Det er blevet dyrere.

Sådan viser et pristjek fra rejsesøgemaskinen Momondo, der har sammenlignet priser for perioden 1. marts-31. maj sidste år og i år.

Helt præcist er returbilletter i 2023 blevet gennemsnitligt 38 procent dyrere.

Skal du til udlandet på en ferierejse i 2023?

»Inflationen og de højere brændstofpriser rammer i år flypriserne, og det går også udover flere af danskernes favoritrejsemål. Men det handler om at holde tungen lige i munden og undersøge mulighederne,« siger Per Christiansen, der er talsperson for Momondo:

»Der er nemlig penge at spare, hvis du gør dig overvejelser om timing, booking, længde og destination.«

Lad os se nærmere på de faktorer, man som rejsende selv kan påvirke for alligevel at få prisen på en rejse ned.

Her er tre råd:

Rejs (bare en smule) uden for sæson. Det kan give lavere priser på både fly og hotel. Samt kortere kø ved eventuelle seværdigheder. Tag afsted på en hverdag frem for i weekenden, hvor priserne generelt er højere. Eksempelvis er tirsdag oftest billigst, lørdag er dyrest. Undersøg destinationen i forhold til mad, drikke, oplevelser (og hotel). Der er penge at spare ved at overføre hverdagens forbrugsvaner til ferien.

Og så er der stadigvæk endog populære rejsemål, der i år ikke ser ud til at være blevet dyrere at besøge.

»Der er stadigvæk destinationer, som enten er i samme prisleje som sidste år, eller hvor prisen endda er faldet,« påpeger Per Christiansen fra Momondo.

Sådan ser det eksempelvis ud for USA. Her er returrejser til New York i foråret 6 procent billigere, mens det er blevet henholdsvist 12 procent og 3 procent billigere at tage til Washington DC og Boston.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan også sommerferiebilletterne er dyrere i år. Læs mere om det her.