Det kan ende med at blive en dyr fornøjelse at hoppe på at et fly med kurs mod strand, pool eller storbycafeer i sommerferien.

»Nu ser vi virkelig effekten af inflation og højere brændstofpriser, der nu også rammer flypriserne,« siger Per Christiansen, talsperson for Momondo.

Hos rejsesøgemaskinen har man sammenlignet priser på flybilletter for den kommende sommer med niveauet sidste år, og tendensen er tydelig.

I gennemsnit er priserne steget med 25 procent, men for flere populære destinationer ser det lige nu endnu værre ud.

Her er en stribe eksempler på, hvor meget dyrere flybilletterne er blevet (Momondo har sammenlignet priser fra 1. juni til 15. september i henholdsvis 2022 og 2023):

Tokyo (Japan) er steget med 70 procent.

Toscana (Italien) er steget med 59 procent.

Bangkok (Thailand) er steget med 49 procent.

Barcelona (Spanien) er steget med 38 procent.

Sicilien (Italien) er steget med 34 procent.

Malaga (Spanien) er steget med 32 procent.

Denpasar (Bali) er steget med 25 procent.

Mallorca (Spanien) er steget med 22 procent

Alicante (Spanien) er steget med 20 procent.

Og der er tilsyneladende heller ikke prisopklaring på vej, hvis man væbner sig med lidt tålmodighed.

»Der er ikke umiddelbart udsigt til, at priserne vil falde frem mod sommerferien, som jo er den helt populære rejseperiode,« siger Per Christiansen fra Momondo:

»Det handler om at holde tungen lige i munden og tænke strategisk i planlægningen af sommerferien. Der er mange penge at spare, hvis du gør dig overvejelser om timing, booking, længde og destination.«

Kan højere priser på billetter afholde dig fra at hoppe på et fly til sommer?

For der er skam også lyspunkter i de prissammenligninger, som rejsesøgemaskinerne har gennemtrawlet.

Eksempelvis er ikke alle priser eksploderet i samme omfang.

Flybilletter til sydfranske Nice er kun steget med knap syv procent, mens syditalienske Napoli også trækker gennemsnittet ned med et hop på bare 14 procent.

En tur til USA kan faktisk gøres billigere end sidste år, hvor billetter til New York faktisk kan købes tre procent billigere, mens det for Las Vegas endda hedder et fald på fire procent.

For Nice er prisstigningerne i den lave ende. Foto: Pr-foto/Getty Images Vis mere For Nice er prisstigningerne i den lave ende. Foto: Pr-foto/Getty Images

Der er ifølge Momondo desuden penge at spare – omkring 15 procent – hvis man eksempelvis vælger at tage afsted på en torsdag i stedet for den dyreste ugedag, lørdag.

Ligeledes kan prisforskellen være stor – cirka 30 procent – hvis man rejser i yderkanterne af sommerperioden, altså i juni eller september frem for i juli og august.