Lukningen af Irma har fået stor opmærksomhed. Det samme har Coops store økonomiske problemer.

Men det gør også ondt et helt andet sted i Coop. Ja, helt inde i det, der har været Coops hjerte gennem mange, mange år.

Nærmere bestemt ude i de lokale brugsforeninger – ofte langt fra Irmas højborg i Storkøbenhavn. Flere brugsforeninger har givet fortabt – eller frygter snart at måtte gøre det. Det skriver Finans.

Ved årsskiftet 2021-2022 var der omkring 300 Dagli'Brugsen-supermarkeder – som fremover kommer til at hedde Brugsen – rundt om i landet.

Snart er tallet 275, idet flere af de lokale brugsforeninger er lukket og andre planlægger at gøre det.

Hos Brugsforeningerne frygter de, at udviklingen vil fortsætte.

»Der vil desværre komme flere butikslukninger i år,« siger Søren Tang Sørensen, der er formand for Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening, til Finans.

Coop præsenterer snart, hvad der forventes at blive det største underskud i koncernens historie, der har strakt sig over mere end 150 år.

Men det er ikke Coop-kædens krise, som er de lokale brugsforeningers største udfordring, men derimod inflationskrisen og danskernes deraf følgende ændrede forbrugsvaner.

Kort fortalt er de lokale brugsforeningers omkostninger til blandt andet el steget samtidig med, at kunderne i stigende grad søger over mod discountbutikkerne eller køber tilbudsvarer.

Lasse Bolander, der både er formand for ejerkoncernen og dagligvareselskabet i Coop, lover overfor Finans, at koncernen vil gøre alt for at undgå lukninger, men tilføjer, at 'der er bare nogle (brugsforeninger, red.), som vi ikke kan gøre mere for'.

Coop er en andelskoncern med 1,9 millioner danske forbrugere som medlemmer og dermed medejere.

345 selvstændige og lokale brugsforeninger driver i alt omkring 400 af Coops butikker rundt om i landet.

31. januar blev det meldt ud, at Coop lukker kæderne Kvickly, SuperBrugsen og Irma og samler butikkerne under navnet Coop, mens de mindre lokale supermarkeder skifter navn fra Dagli'Brugsen til Brugsen. Samtidig stopper Coopmad.dk for hjemmelevering af onlinesalg til danskerne. 600 ansatte skal afskediges – 400 fra Irma og 200 fra Coopmad.dk.

