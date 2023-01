Lyt til artiklen

»Det er et kæmpe chok.«

B.T.s forbrugerredaktør Niels Philip Kjeldsen er dybt overrasket over, at Coop lukker Irma ned og slås sammen med flere andre kæder. Og han ser mørke skyer i horisonten for supermarkedsgiganten.

»Irma er måske det stærkeste supermarkedsbrand i Danmark, og selvom Coop tydeligvis er økonomisk presset, havde ingen fantasi til at forestille sig, at Irma helt lukker,« siger Niels Philip Kjeldsen om den snart forhenværende Irma-kæde.

Reaktionen kommer i kølvandet på at Coop har meddelt en større omlægning af virksomheden i et forsøg på at skære koncernen til i et hårdt trængt marked.

Coop lukker kæderne Kvickly, SuperBrugsen og Irma og samler butikkerne under navnet Coop. Samtidig stopper Coopmad.dk for hjemmelevering af onlinesalg til danskerne. 600 ansatte skal afskediges – 400 fra Irma og 200 fra Coopmad.dk.

Manøvren viser ifølge Niels Philip Kjeldsen, hvor presset Coop er.

»Ærlig talt; det er en ret voldsom udvikling og må være et udtryk for, at det står slemt til økonomisk. Der vil være rigtig mange kunder, som vil være ekstremt kede af denne her udvikling,« siger han og fortsætter:

»Lige nu fremstår Coop ekstremt forslået og faktisk lugter det lidt af opløsningstendenser. Så stort er det, at Irma lukker.«

De første butikker i den nye storkæde åbner efter sommerferien i år.

Af de 65 Irma-butikker bliver de ni størst lavet om til den nye Coop-kæde, 28 til 365 discount og de 11 mindste til Brugsen.

17 Irma butikker lukker helt.

Også de velkendte supermarkedsnavne SuperBrugsen og Kvickly forsvinder fra gadebilledet, men det er i Niels Philip Kjeldsens optik mindre dramatisk.

Dels fordi de nuværende supermarkeder – i modsætning til flere Irma'er – ikke forsvinder. Og dels fordi det allerede lå i kortene, at noget var under opsejling med hensyn til at slå dem sammen til et brand.

»SuperBrugsen og Kvickly er allerede fusioneret, så ud fra et økonomisk perspektiv giver det her rigtig god mening. Man få effektiviseret rigtig mange forretningsgange og bliver mere strømlinet. Man kommer til at kunne købe mere koncentreret ind og Coop kommer til at ligne Salling Group mere,« siger Niels Philip Kjeldsen.

