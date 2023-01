Lyt til artiklen

Coop lukker kæderne Kvickly, SuperBrugsen og Irma og samler butikkerne under navnet Coop.

Det sker som led i en større omlægning af dagligvarekoncernen, hvor 600 medarbejdere står til at miste jobbet.

Det skriver koncernen selv i en pressemeddelelse.

Ændringen sker i et forsøg på at skære koncernen til i et hårdt trængt marked.

De første butikker i den nye store kæde åbner efter sommerferien i år.

Resten af de tre kæders butikker skal sammen med de lokale Dagli´Brugsen-butikker, samles under navnet 'Brugsen'.

»Vi står midt i en tid, som vi aldrig har oplevet før i hverken branchen eller Coop,« siger koncernens administrerende direktør, Kræn Østergård Nielsen.

»Efter at have leveret rekordresultat i 2020 og rekordomsætning i 2021 har vi set en ekstrem ændring i kundernes indkøb det seneste år, hvor de flytter mere indkøb over i discount, og generelt køber færre og billigere varer.«

Ændringerne betyder altså et farvel til Irma, SuperBrugsen og Kvickly som selvstændige butikker.

Af de 65 Irma-butikker bliver de ni største lavet om til den nye Coop-kæde, 28 til 365discount og de 11 mindste til Brugsen. 17 Irma-butikker lukker.

»Det er en beslutning, der smerter os dybt. For vi har enorm respekt for den stærke kultur i Irma, den enestående medarbejder-indsats og de mange kunders loyalitet og varme følelser for kæden,« siger kædedirektør hos Coop, Kræn Østergård Nielsen, som dog også tilføjer:

»Men vi må desværre konstatere, at markedsgrundlaget ikke længere er til stede for Irma som selvstændig kæde: Kunderne går mere og mere i discount og Irma har større og større underskud. Samtidig er kæden nede i en størrelse, hvor det gør det vanskeligt at udvikle unikke varer, som er et af kædens særpræg,« siger Kræn Østergård Nielsen.

Ændringerne får også konsekvenser for online-bestillingen.

Coop.dk MAD, der leverer dagligvarer hjem til døren, stopper ved udgangen af februar.

Ifølge koncernen skyldes årsagen, at der endnu ikke er en forretningsmodel for online-supermarkeder, der er økonomisk bæredygtig.

Coop.dk Mad har de seneste ti år kørt med underskud.