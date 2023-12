At Tesla tidligt i 2023 bankede priserne ned på flere modeller, er tilsyneladende gaven, der bliver ved med at give.

For om kun lidt over en måned vil det udløse en glædelig økonomisk sidegevinst til danske elbilkøbere.

Her vil sidste års prisnedsættelser ifølge Ilyas Dogru, forbrugerøkonom hos FDM, således give et prishug på brugtbilsmarkedet, lyder det til Finans.dk.

Skæringsdatoen hedder 13. januar – årsdagen for de første Tesla-prisnedsættelser.

Årsagen er, at mange af de brugte elbiler, der sælges i Danmark, kommer fra Tyskland.

Her betyder nye regler, at de efter 12 måneder frit kan sælges også til udlandet. Og også afgiften herhjemme er i den henseende fordelagtig, fordi den læner sig op ad nyprisen herhjemme på købstidspunktet.

Altså efter prisnedsættelserne.

Det vil påvirke hele markedet for brugte elbiler, lyder det fra FDM-analytikeren.

»Alt andet lige vil det betyde, at prisen på brugte elbiler vil falde yderligere,« siger Ilyas Dogru til Finans.dk:

»Det er købers marked i 2023, og det vil det fortsat være i det nye år.«

Det var Teslas Model 3 og Model Y, der blev sat voldsomt ned i januar, hvor eksperter vurderede, at de aldrig havde set noget lignende.

Ilyas Dogru fra FDM og Jan Lang, markedsanalytiker hos Bilbasen, fortæller til Finans.dk, at de allerede har bemærket, at brugtmarkedet for elbiler vækster i øjeblikket, fordi mange sælgere er bevidste om, hvad der sker 13. januar.