Prisnedslag på 91.000 kroner. På 101.000 kroner. På 127.000 kroner.

»Jeg har aldrig oplevet lignende nedsættelser, og konsekvenserne bliver omfattende for markedet,« vurderer Jan Lang.

Han er markedsanalytiker hos Bilbasen, og over for Jyllands-Posten betegner han de prisnedsættelser, som elbilgiganten Tesla nu er kommet med, som historiske.

Og at konkurrencen på et øjeblik er blevet forandret for altid.

Det er blandt Model 3, der er blevet billigere.

De lavere priser i Danmark følger efter, at Tesla i de seneste dage også har sat priserne ned på en lang række andre markeder: I Kina, i USA, i Tyskland. Det skriver Reuters.

Og som nævnt indledningsvist er det da også nogle markante hop ned, som priserne for de to nu billigere modeller – Model 3 og Model Y – nu tager på det danske marked.

Jan Lang fra Bilbasen vurderer, at det også får store konsekvenser for de allerede eksisterende Teslaejere.

Nu vil tabet pludselig blive ekstra stort ved et eventuelt forestående salg. Så eksperten råder nuværende ejere til at beholde deres biler.

I det hele taget vil brugtmarkedet for Teslabiler således også stå foran en tumultarisk tid, fordi priserne ikke længere vil være retvisende i forhold til nypriserne for Model 3 og Model Y.

Ifølge Teslas hjemmeside ser de nye priser sådan ud: