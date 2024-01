Det er en dårlig nyhed for husejerne, at nye tal viser, at huspriserne for første gang i ti måneder falder.

Sydbank har beregnet, hvad det konkrete prisfald betyder for ejerne af et gennemsnitligt familiehus.

Helt konkret viser tallene fra Boligsidens Markedsindeks, at huspriserne i december faldt med 0,2 procentpoint.

»Hvis boligpriserne fortsætter med at falde, så kan du låne lidt færre penge, hvis du skal ud og optage et nyt lån eller omlægge et lån hos dit realkreditinstitut,« siger Mathias Dollerup Sproegel, der er seniorøkonom hos Sydbank.

I et gennemsnitligt familiehus på 150 kvadratmeter til 2,5 millioner kroner svarer faldet på 0,2 procentpoint til et fald på 5.000 kroner i værdien, oplyser Sydbank.

»Det er i sig selv ikke noget stort beløb, der har nogen betydning for optagelse af lån. Men fortsætter den her udvikling, så kan det give mindre plads til at låne penge til eksempelvis nyt køkken i friværdien,« siger seniorøkonomen.

Samme melding kommer fra Mikkel Høegh, som er boligøkonom i Jyske Bank.

»Der, hvor det kan være ærgerligt for boligejerne, er, at hvis man har brug for at hjemtage et tillægslån eller bruge noget af sin friværdi på at forbedre boligen, så kan man som udgangpunkt låne mindre, når boligen bliver mindre værd,« siger han.

At priserne for huse falder for første gang i ti måneder kommer dog ikke som en overraskelse.

»Man kan sige, at julemåneden er en måned, hvor der normalt ikke er stor sæson for bolighandler, så det er ikke usædvanligt, at bolighandlerne falder lidt,« siger Mikkel Høegh og tilføjer:

»Det, der er særligt i år, er, at der har været ret meget gang i bolighandlerne i år i slutningen af året på grund af alt det her ståhej med boligskatter, der gælder fra 1. januar.«

Hverken Mathias Dollerup Sproegel eller Mikkel Høegh tror dog, at prisfaldende på huse kommer til at fortsætte.

Når det gælder ejerlejligheder har der da også været en lille prisstigning i december på 0,2 procentpoint.

»Det spændende er om tendensen fortsætter. Kigger man på lejligheder vil der være prisfald, og for huse vil prisudviklingen nok være mere flad her i det nye år,« siger Mikkel Høegh.

Og selv om det er at kigge ind i en spåkugle, så er andet element for husejere, der vil optage eller omlægge lån, at renten fra mange sider spås at faldt lidt i løbet af 2024.

»Det ser ud til, at der er rimeligt styr på inflationen, og det giver plads til, at renterne kan sættes ned. Nogen tror, at det er et stort rentefald, mens jeg vurderer, det ikke bliver så højt,« siger Mikkel Høegh og fortsætter:

»Men lidt har også ret og for husejerne er det fordelagtigt, hvis renten falder. Både for dem med flexlån og dem, der vil ud og lave nyt lån.«