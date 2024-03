Bilfirmaet Fisker Inc., som danske Henrik Fisker står bag, er i dyb krise.

Et blodrødt regnskab har fået konkursfaren til at lure, og selvsamme fare fik FDM til at gå ud og advare danskerne mod at købe bilen.

Men Fisker Inc. kæmper for sit liv.

Det sker blandt andet ved at sænke prisen markant på den udgave af deres Ocean-bil, der hedder Extreme.

Den kan nu købes med en rabat på op til hele 39 procent, hvilket svarer til en besparelse på 165.000 kroner.

Det skriver Bloomberg.

I endnu et forsøg på at redde virksomheden har Fisker Inc. også meldt ud, at de vil afskedige 15 procent af de ansatte, ligesom man også jagter en investering fra en 'større bilproducent', som angiveligt skulle være Nissan.

Konkurstruslen er blot én af en lang række problemer for virksomheden.

For det første var der store problemer med at levere bilen, og det blev flere gange – til stor frustration for køberne – udskudt.

I sidste måned kunne den amerikanske myndighed for trafiksikkerhed, NHTSA, så fortælle, at de havde indledt en undersøgelse af bilens sikkerhed, da flere klagede over ikke at kunne skifte til det ønskede gear.

Henrik Fisker har selv afvist kritikken, ligesom han heller ikke gav det store for FDM's advarsel om at købe bilen.

»FDM er et gammelt konservativt nyhedsmedie (FDM er en interesseorganisation for bilister, red.), som desværre ikke er up to date. Det er tydeligt, at de bliver påvirket af de sensationelle overskrifter, ærgerligt,« skrev han til B.T.