Danske landmænd oplever i øjeblikket en historisk høj pris på oksekød.

Faktisk så høj, at slagterigiganten Danish Crown nu hæver prisen til det højeste niveau nogensinde, mens kunderne står i kø, og der er udsolgt.

B.T. har tidligere skrevet, at prisudviklingen fra starten af 2021 på råvarer – som er alt fra brændstof og metaller til landbrugsvarer, kød og industrielle produkter – har været så markant, at Reuters' prisindeks for råvarer er steget med 22,61 procent. Og på nogle råvarer er der tale om stigninger, der er oppe i 50 procent.

Og Finans kan nu fortælle, at slagterigiganten Danish Crown i dag hæver oksekødsafregningen til landmændene til det højeste niveau nogensinde.

Prisen har været stigende siden juni, og fordi efterspørgslen på oksekød det seneste halve år er braget i vejret, må Danish Crown nu melde alt udsolgt.

»Vi har mere end udsolgt frem mod jul. Faktisk står kunderne i kø, og vi kan knap levere de mængder, der efterspørges. Det er derfor, vi hæver afregningsprisen til landmændene så markant og samtidig opfordrer dem til at levere så mange kreaturer som muligt de kommende uger. Oksekødet ejer nytårsaften, så efterspørgslen får et ekstra løft frem mod årets sidste dag.«

Det siger Finn Klostermann, der er adminsterende direktør for Danish Crown Beef, til Finans.

Han fortæller desuden, at de har mærket, hvordan efterspørgslen på kød er steget i takt med lempelserne af coronarestriktionerne er vedtaget. Dette har også påvirket slaget på virksomhedens eksportmarkeder i lande som Spanien, Italien og Grækenland.