Stoltheden var stor, da Letz Sushi åbnede sin 21. restaurant i slutningen i februar.

»Det bliver min første restaurantåbning som ny direktør, så jeg glæder mig ekstra meget til at byde gæsterne velkommen i vores nye restaurant,« sagde sushikædens nytiltrådte direktør Søren Flemming Larsen i en pressemeddelelse.

Der gik dog ikke mere end 14 dage, før stoltheden led et knæk.

På et kontrolbesøg 13. marts konstaterede Fødevarestyrelsen, at sushikædens splinternye restaurant i Aarhus-bydelen Risskov havde problemer med fødevarehygiejnen.

Den nye Letz Sushi på Nordre Strandvej i Risskov.

Fødevarestyrelsens kontrollant målte en alt for høj temperatur i flere rå laksespyd i en køleskuffe i produktionskøkkenet. Her havde de ligget opbevaret i henholdsvis et og to døgn.

Omgivelsestemperaturen i beholderne med laksen blev målt til fem grader, mens kernetemperatur i fisken blev målt til 4,5 grader. Normalt skal rå fisk ifølge fødevarelovgivningen opbevares ved en temperatur på højst to grader, så fisken ikke går i fordærv.

Forholdet endte derfor med at koste Letz Sushi i Risskov en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner.

‘Fisken bruges i dag. Jeg forstår, ikke at temperaturen er for høj, det plejer den ikke at være,’ bemærkede en repræsentant for sushirestauranten ifølge kontrolrapporten.

Driftsdirektør i Letz Sushi, Daniel Ødegaard, skriver i en mail til B.T., at der er sket en menneskelig og teknisk fejl, som kæden »beklager dybt«.

»Den tekniske fejl består i, at vi desværre på den pågældende aften har haft udfordring med en køleskuffe i vores ene køler.«

»Den menneskelige fejl består i, at vores dygtige kokke desværre ikke opdaget den for høje temperatur i køleskuffen den pågældende aften,« skriver Daniel Ødegaard og fortsætter:

»Ovenstående er dybt beklageligt og vi tager det yderst alvorligt. Jeg vil gerne understrege, at ingen gæster har fået serveret rå fisk fra den fejlbehæftede køleskuffe, da indholdet i køleskuffen bestod af laks på spyd, som serveres varmt for vores gæster. Det betyder konkret at disse varmes op og tilberedes på vores grill inden servering.«

Letz Sushi, der er landets største sushikæde, er ejet af Lars Larsen Group, som også står bag dynekæden Jysk.

Den nye restaurant Risskov er kædens fjerde restaurant i Aarhus. Herudover er der 14 restauranter i København, to i Nordsjælland og en i Roskilde.