Coop har store planer for området. Og butikkerne står allerede i kø for at være en del af projektet.

I alt er 16 potentielle aktører allerede skrevet op på en liste.

Det skriver Nordjyske.

Men først skal der ske store forandringer på området nord for Aalborg, der er kendt under navnet Bouet.

For her ønsker Coop at rive det nuværende butikscenter ned, hvor en stor Kvickly i årevis har domineret det pågældende område tæt ved motorvej og landevej.

»Coop har investeret et trecifret millionbeløb i at købe området, så de mener det alvorligt,« siger Steen Royberg, der er partner i ejendomsmæglerfirmaet Nordicals Aalborg, der er strategisk partner med Coop.

Det lyder videre, at dagligvaregiganten videre vil investere en halv milliard i opbygningen af et nyt center.

Og her skal der efter planen været plads til 12 butikker – heraf en af Coops egne fødevarebutikker på omkring 4.000 kvadratmeter.

De øvrige lejemål skal være på mindst 700 kvadratmeter.

Samtidig skal der være et fastfoodsted, en tankestation og ladestandere samt 499 p-pladser i den nordligste udkant af Nørresundby.

Det vides ikke, hvad det er for nogle butikker, der er interesseret i at være en del af centret. Men ifølge Steen Royberg fra Nordicals Aalborg skulle Maxi Zoo og Jysk – der begge ligger i tilknytning til Kvickly i dag – være interesseret.

Ligeledes skulle en sportskæde have et ønske om at være med. Og flere andre såkaldte boksbutikker kendt fra områder uden for bymidter.

Hele grunden er på 64.000 kvadratmeter.

Projektet er endnu ikke behandlet politisk ved Aalborg Kommune i forhold til de rette tilladelser og lokalplaner.

