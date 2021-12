På en ellers begivenhedsrig dag i Folketinget har en ændring i en ordning, du formentlig aldrig har hørt om, været til afstemning.

Men selvom du aldrig har hørt om ordningen, så kommer den til at få konsekvenser for dig og millioner af danskere.

Helt konkret kommer det til at gå ud over dig næste gang, du skal købe en smartphone eller en tablet.

For fra 1. januar 2022 vil der blive lagt et ekstra gebyr på 45 kroner på samtlige køb af smartphones og tablets.

»Jeg kæmper meget mod gakkede afgifter, det her er endnu en af de gakkede afgifter, hvor man skal betale penge for noget, som man ikke er skyld i,« forklarer IT- og medie ordfører Dennis Flydtkjær (DF), der stemte nej til forslaget.

»Den her lov betyder, at 93 procent af alle dem der køber en smartphone, de får en afgift for noget, de ikke gør, det viser en undersøgelse, som blev lavet på baggrund af det her lovforslag,« forklarer Dennis Flydtkjær yderligere.

Afgifter for elektronik: Harddisk mindre end 128 GB: 4,00 kr.

Harddisk større end 128 GB: 16,00 kr.

Tablet: 45,00 kr.

Smartphone: 45,00 kr.

Bærbar computer: 45,00 kr.

Stationær computer: 45,00 kr. Kilde: Revision af blankmedieordningen.

De 93 procent er alle dem, som ikke benytter sig af blankmedieordningen.

Blankmedieordningen er en gammel aftale fra 1992, hvor man fra Folketingets side indførte en afgift, der gav private personer ret til at kopiere musik, film og tv.

Afgiften var dengang rettet mod tomme cd'er, dvd'er og usb-stik. For dengang frygtede man, at danskerne ville kopiere ulovlig musik og brænde cd'er, og dermed fik kunstnerne og producenterne ikke nok indtjening.

Derfor indførte man en afgift, som skulle kompensere dem for deres tabte indtjening i form af et vederlag, mens man gjorde det lovligt at kopiere og brænde materiale.

Det er fra 1. januar 2022, at denne aftale også kommer til at ramme danskere, der skal investere i en ny smartphone eller tablet, da man har vurderet, at der ikke er så mange, som køber cd'er og dvd'er mere.

Men ifølge Dennis Flydtkjær, så kommer det til at gå ud over mange danskere, som ikke en gang benytter sig af kopieringen.

Det kommer til at gå ud over 93 procent af danskerne, som ikke kopierer film, musik eller tv, da mange af den ikke en gang ved, hvordan man gør.

»Jeg betragter mig selv som it-kyndig, og jeg ved ikke, hvordan man laver en kopiering af musik på sin telefon,« siger Dennis Flydtkjær.

Ifølge lovforslaget forventer man at få omkring 93 millioner ind i forbindelse med afgiften.

Det er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Frie Grønne og Alternativet, som stemte for aftalen.

Kulturministeren skal i 2023 og efterfølgende hvert tredje år foretage en evaluering af ordningen.