»Vi er til stede i krydset mellem Knadrupvej og Jungshøjvej.«

Sådan lyder det fra vagtchef Michael Dalby fra Nordsjællands Politi.

»Der er en mand, som er blevet stukket med en ukendt genstand, og han er blevet stukket i brystet,« lyder det yderligere.

Da politiet ankom til stedet blev den forudrettet hurtigt hastet til Rigshospitalets traumecenter for operation.

I øjeblikket er politiets efterforskere tilkaldt til lokationen, som er lige uden for Måløv, for at gå i gang med den efterfølgende efterforskning.

Nordsjællands Politi kender endnu ikke en årsag eller har pågrebet en gerningsmand.

Opdateres...