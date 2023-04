Lyt til artiklen

Nyheden om Energi Danmarks svimlende rekordoverskud kommer til at puste endnu kraftigere liv i debatten om energibranchens overnormale profitter.

Sådan lyder vurderingen fra B.T.s forbrugerredaktør Niels Philip Kjeldsen.

»Når man lægger det ind i slipstrømmen af, hvad der er foregået det seneste år, så kan det godt blive problematisk for denne her branche. Almindelige mennesker og virksomheder har været under kæmpe pres på grund af historisk høje energipriser, alt imens der har siddet et led i sektoren og scoret jackpot.«

Et fortroligt regnskabsudkast, som mediet Finans har læst, viser, at Energi Danmark har tjent 8,9 milliarder kroner før skat i 2022. Et overskud, der vil være 50 gange større end selskabets hidtidige rekord fra 2019.

»Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det her bare er et led i energisektoren, som lige pludselig er kommet i en gunstig situation og gjort deres arbejde rigtig godt. Men det er klart, at det begynder at efterlade en grim smag i munden,« siger Niels Philip Kjeldsen.

Energi Danmark, der er ejet af selskaberne Andel og NRGi, er i forvejen centrum for en meget omtalt bonusskandale, hvor tre medarbejdere stod til bonusser på trecifrede millionbeløb grundet deres kontrakter.

Det har vakt forargelse både i befolkningen og på Christiansborg, hvor politikerne to gange har været nødt til at træde ind og sende penge ud til økonomisk trængte danskerne for at opbløde konsekvenserne af blandt andet de skyhøje energiregninger.

»Da vi hørte om de her bonusser, så lå det nok også lidt i kortene, at de virksomheder, de arbejder for, har tjent en masse penge på energikrisen. Men når vi taler om, at man har lavet et resultat, der er 50 gange større end sin hidtidige rekord, er det overnormale profitter på steroider,« siger Niels Philip Kjeldsen og fortsætter:

»Der vil sidde nogle politikere og tænke, at det her er for voldsomt og kræve branchen særbeskattet. Men i så fald skal SVM-regeringen være med. Uanset hvad kommer Energi Danmark ud i en opgave om at forklare det her resultat, og det bliver ikke nemt. For de fleste ser det her helt absurd ud.«

I sagen om de meget omtalte millionbonusser nægter Energi Danmarks ejere, Andel og NRGi, at udbetale penge, og de tre medarbejdere har derfor truet med at gå i retten for at få deres penge. Mandag blev de alle tre så fyret for illoyalitet.