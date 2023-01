Lyt til artiklen

Brød og andre kornprodukter er nogle af de varer, der er steget voldsomt i pris det seneste års tid.

Men nu er der gode nyheder på vej til brødelskerne.

Kornpriserne på verdensmarkedet er faldet på det seneste og er nu nede på det laveste niveau, siden Rusland angreb Ukraine 24. februar sidste år. Det skriver Finans.

Og ikke nok med det.

Priserne forventes ifølge markedsanalytikere at falde yderligere den kommende tid.

Det skyldes flere ting, hvoraf især én har stor betydning:

At kornhøsten i Australien og Rusland ser ud til at blive rekordstor. Det skriver Reuters.

Derfor er der nu så meget korn på verdensmarkedet, at dynamikken er fuldstændig forandret.

»Der er masser af varer, men køberne er der bare ikke. De, der har brug for varer, afdækker sig helt kort i håb om, at priserne falder yderligere. Den strategi giver god mening i den aktuelle situation,« siger John Jensen, chefanalytiker hos AgroMarkets, der overvåger finans- og råvaremarkeder verden over, til Finans.

Det er dermed noget af et stemningsskift på kornmarkedet, hvor priserne steg til himmels efter krigsudbruddet, idet Ukraine før det russiske angreb var en af verdens førende producenter og eksportører af hvede.

Men kombinationen af den fremragende høst i Australien og Rusland, at den europæiske høst også har været god, og at der så småt er kommet gang i den ukrainske eksport igen, betyder, at kornpriserne ifølge analytikerne sandsynligvis vil falde yderligere den kommende tid.