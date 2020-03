Flyselskaber sender medarbejdere hjem i tusindvis. Restauranter står gabende tomme. Biograferne er lukket ned. Tusinder af danske arbejdspladser er truet af corona-krisen.

Men mens brancher i hele landet sender medarbejdere hjem og er i voldsom økonomisk krise, opruster landets supermarkeder. Dagligvarebranchen står til et par uger med rigtig store salgstal – et decideret boom i omsætningen.

»Langt de fleste danskere er hjemme. Der er færre, som går ud og spiser. Der er færre, som rejser ud af landet. Så vi kommer til at have en del mere at lave,« siger Lars Aarup, analysechef i Coop, der driver Fakta, Kvickly, Irma og Brugsen-kæderne, og uddyber:

»Vi er nu gået fra chokfasen over til noget, man kan kalde et forhøjet beredskab de næste fire-otte uger. Nu sigter vi efter at få en robust leverance på et højere niveau, end vi har i dag.«

Hos Rema 1000 har man allerede oplevet et stabilt højere salg i landets storbyer, hvor danskerne har tendens til at gå på restaurant hyppigere end i resten af landet.

De restaurantbesøg er nu skiftet ud med måltider hjemme i køkkenet.

»Vi er en del af forsyningsnetværket i Danmark, og derfor får vi rigtig meget at lave. Og så er der, desværre, mange andre brancher, som har mindre at lave. Det er jo ikke den måde, vi ønsker at tjene penge på, men det er realiteten,« siger Jonas Schrøder, kommunikationschef for Rema 1000:

»Restauranterne, takeaway-sektoren og convenience er under hårdt pres. Rigtig mange kantiner på arbejdspladserne er lukket. Det betyder, at langt flere måltider skal komme fra dagligvarehandlen.«

Og der er tale om rigtig mange måltider.

Tusinder af danskere spiser i dag mindst et måltid om dagen på deres arbejdsplads, ligesom børn spiser måltider i deres institutioner.

Men nu er store dele af landet hjemmegående. Og derfor skal der produceres flere måltider i danskernes køkkener med varer, der kommer fra supermarkederne.

Hos Salling Group, der driver Netto, Føtex og Bilka, havde man travlt med møder hele søndagen.

Det handlede udelukkende om at finde ud af, hvordan man forbereder sig på de kommende uger.

»Vi er i meget tæt dialog med leverandørerne, som også har rigtig travlt nu. De gør et kæmpe stykke arbejde. Og vi har alle gjort, hvad vi kan for at forberede os bedst muligt. Vi havde set, hvad der skete ude i Europa og har, sammen med leverandørerne, forsøgt at forberede os på den her situation,« siger Kasper Reggelsen, pressechef i Salling Group:

»Vi er selvfølgelig spændt på at se, hvad der sker de kommende dage. Mandag kom de sidste danskere hjem fra arbejdspladser og institutioner. Og vi forventer, at det vil få en betydning ude i butikkerne.«

Han forklarer dog også, at det handler om at finde den rigtige balance.

»Vi skal også fortsat sørge for, at vi ikke bestiller så mange varer hjem, at vi ender med at skulle smide det ud. Det er ikke anderledes end normalt,« siger Kasper Reggelsen:

»Salget ligger på et lidt højere niveau, end det plejer i flere butikker, men det er svært at gætte på. Vi har set, at tingene kan ændre sig drastisk, så vi følger det meget tæt dag for dag,« siger Kasper Reggelsen.

Ét fælles budskab har supermarkederne dog fortsat: Tag det helt roligt. Der er varer nok. Du behøver ikke at købe voldsomt ind.

»Vi er i rigtig tæt dialog med myndigheder, brancheforeninger og leverandører. Alle taler rigtig godt sammen. Alle hjælper hinanden. Der er styr på det,« siger Lars Aarup fra Coop.