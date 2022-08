Lyt til artiklen

»Det er jo helt ude i hampen, hvis man har investeret i en varmepumpe, og det første, man skal gøre, er at skynde sig at slukke den.«

Sådan siger professor i energiplanlægning Frede Hvelplund fra Aalborg Universitet til TV 2 i kølvandet på, at en lang række boligejere over for mediet har luftet deres frustrationer over, at de havde forventet at spare penge ved at overgå til varmepumpe.

Sådan har virkeligheden dog langt fra set ud, også selvom det var det, borgerne blev rådet til af politikerne tilbage i 2020.

Tværtimod står mange danskere nu med elregninger, der kan blive svære at betale – hvis overhovedet.

Elpriserne har de seneste uger ramt et rekordhøjt niveau, og de ser ikke ud til at falde lige foreløbig.

Flere har i den forbindelse efterlyst, at regeringen nedsætter elafgifterne for at komme boligejerne til undsætning.

Et bredt flertal i Folketinget aftalte tilbage i juni midlertidigt at nedsætte elafgiften med fire øre per kilowatt-time i sidste kvartal i 2022 og med 4,3 øre i 2023.

I forvejen har politikerne tilbage i 2018 aftalt, at elafgiften skal sænkes frem mod 2025.

Skatteminister, Jeppe Bruus, kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvorvidt der vil komme flere tiltag for at hjælpe de trængte boligejere – herunder i forhold til afgifter.

Det oplyser han til TV 2.

