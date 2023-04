Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fødevarestyrelsen måtte finde bødehæftet frem under et kontrolbesøg i en af Menys dagligvarebutikker.

Rengøringen var så mangelfuld, at det kostede butikken en sur smiley og en bøde på 20.000 kroner.

»Følgende er konstateret: I virksomhedens pålægsmontre ses massive hvide og sorte skimmellignende belægninger,« står der blandt andet i kontrolrapporten.

Det er ikke første gang, at Meny på Skomagergade i Roskilde har problemer med rengøringen.

Det samme var tilfældet på et kontrolbesøg tidligere på året.

Her fik butikken fik en indskærpelse – det samme som en mellemglad smiley, hvilket medførte to opfølgende, gebyrbelagte kontroller.

»Vi tager sagen meget alvorligt, og det er uacceptabelt, at der ikke har været styr på butikken,« uddyber Karin Frøidt, koncernkvalitetschef i Menys ejerkoncern Dagrofa, i en mail til B.T.

Meny på Skomagergade i Roskilde har fået en bøde på 20.000 kroner på grund af mangelfuld rengøring. Foto: Google Street View Vis mere Meny på Skomagergade i Roskilde har fået en bøde på 20.000 kroner på grund af mangelfuld rengøring. Foto: Google Street View

Karin Frøidt oplyser, at der straks er gennemført en grundig rengøring og lagt en handlingsplan for butikken, hvor et af elementerne også er markant øget kontrol med rengøringen.

»Vi har været meget tydelige overfor købmanden i denne sag, og finder det uacceptabelt, at rengøringen ikke har levet op til de høje krav og forventninger vi har hertil i Meny.«

»Vi har allerede handlet på sagen over for købmanden, og vi kommer til at følge ham og hans butik meget tæt fremadrettet,« siger hun.

B.T. har tidligere undersøgt smileyhistorikken for landets 11 største supermarkedskæder. Her kan du se, hvem der sidste år havde bedst og dårligst styr på hygiejnen.