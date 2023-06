Sushikæden Iki Sushi har fået Fødevarestyrelsen på nakken.

Siden sidste efterår har tre kontrolbesøg i kædens restaurant på Vesterbrogade udløst tre sure smileys og bøder for i alt 27.000 kroner.

To af bøderne er givet på grund af dårlig fødevarehygiejne, og en tredje er givet, fordi restauranten ikke havde hængt en kontrolrapport med en sur smiley op, men i stedet skiltede med en glad.

Sidste gang Fødevarestyrelsen var på besøg, var 8. juni. Her fik sushirestauranten en bøde på 15.000 kroner, fordi der blev målt en for høj temperatur i fersk fisk.

»I en køleenhed med fersk fisk og ferske rejer blev lufttemperaturen målt til 6,5 grader, målt med luftføler. Kernetemperaturen blev i ferske tigerrejer målt til 7,3 og rejer på spyd til 6,5 grader. Laks på spyd blev målt til 6,5 grader. Dette er målt med indstikstermometer,« står der i kontrolrapporten.

For at undgå sygdomsfremkaldende bakteriedannelse skal fersk fisk have en temperatur på nul til to grader, når den ligger på køl.

Iki Sushi måtte derfor kassere fisken.

»Vi beklager dybt enhver ulejlighed eller bekymring, som dette kan have forårsaget vores kunder. Fødevaresikkerhed og hygiejne har altid været vores øverste prioritet, og vi har allerede truffet tiltag for at imødekomme de påpegede problemer,« skriver Iki Sushi i en kommentar til B.T.

»Vi ønsker at understrege, at de pågældende rejer og fisk var beregnet til grilning og gennemstegning og ikke var til sushi.«

Snavs og krummer

Foruden en sur smiley har sushirestauranten på Vesterbrogade også fået en indskærpelse for utilstrækkelig rengøring.

»Rist ved ventilation i køleskab med grønt fremstår med sorte ansamlinger af snavs. Gulv under inventar i barområde, i baglokale og produktionsområde fremstår med snavs og krummer. «

»Gummilister i køleenheder fremstår flere steder med ansamlinger af snavs,« skriver Fødevarestyrelsen i kontrolrapporten og tilføjer, at indskærpelsen medfører to gebyrbelagte, opfølgende kontroller.

Dårlig regelefterlevelse

Fødevarestyrelsen skriver yderligere, at de har mulighed for at tage »skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger« over for Iki Sushi på Vesterbrogade.

Årsagen til det er, at restauranten har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på tre ud af de seneste fire kontroller, hvilket styrelsen betegner som en 'virksomhed med dårlig regelefterlevelse'.

»I øjeblikket har vi iværksat en omfattende rengøringsproces for at sikre, at vores hygiejnestandarder er i overensstemmelse med de højeste krav. Vi vil fortsat samarbejde tæt med fødevareinspektionen for at sikre, at vi lever op til alle krav og standarder,« skriver Iki Sushi til B.T.

Iki Sushi er en kæde med fire sushirestauranter, der ligger i København, Aarhus og på Frederiksberg.