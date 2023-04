Løbenæse, træthed og røde øjne.

Foråret er lig med pollen og allergi for op mod en halv million danskere. Og især birkesæsonen påvirker mange.

Faktisk er allergi over for birkepollen den mest plagsomme træpollenallergi, og en særlig faktor kan gøre, at sæsonen bliver værre end sidste år.

Det fortæller Mathilde Kloster, der er biolog og leder af pollentællingerne ved patientforeningen Astma-Allergi Danmark

»Sidste år så vi en markant lavere mængde pollen fra birketræer, end vi er vant til. Men da vi ofte ser en toårig cyklus for birkepollen, hvor der efter en sæson med lavere mængder følger en sæson med højere mængder pollen, kan sæsonen altså byde på høje tal,« siger hun i en pressemeddelelse.

Sammenligner man med sæsonerne for de andre pollentyper, er birkesæsonen ofte mere intens.

Dog er den blandt de kortere sæsoner, da den strækker sig 1-1,5 måned, fra begyndelsen af april til slutningen af maj, og topper omkring 1. maj.

Gode råd Astma-Allergi Danmarks Rådgivning anbefaler, at du følger disse gode råd for at mindske generne i hverdagen: Husk din medicin

Hold øje med Dagens Pollental og Pollenvarsling.

Brug solbriller eller cykelbriller, så du får færre pollen i øjnene

Vask eller skyl dit hår inden sengetid, så du ikke får pollen med i seng

Tør dit tøj i tørretumbleren i pollensæsonen, så du undgår pollen i dit tøj og sengetøj

Luft ud tidlig morgen og sen aften, hvor der er færrest pollen i luften

Du kan finde Dagens Pollental og Pollenvarsling på Astma-Allergi Danmarks hjemmeside, få dem direkte via mail eller via appen Dagens Pollental.

Kilde: Astma-Allergi Danmark

Om birkesæsonen bliver mild som i fjor eller til den mere intense side, det afhænger selvfølgelig også af vejret, uddyber Mathilde Kloster:

»Sol og varme er med til at sætte birketræerne i blomst. Og er der tilmed lidt vind, så er det optimale omstændigheder for, at birketræet kan sprede sine pollen.«

»Men får vi den stedvise frost og regn, som kendetegner det danske forår, er det godt nyt for de mange med allergi overfor birkepollen. Frost er nemlig med til at sætte en dæmper på blomstringen, og regn er med til at skylle pollen ud af luften,« lyder det.

Grunden til, at sæsonen for birkepollen kan være meget intens, er, at pollenproduktionen er meget stor.

Rekorden for birkepollen er fra 2014 med et pollental på 4.696 for Østdanmark. Pollentallet er det gennemsnitlige antal pollenkorn per kubikmeter luft per døgn.

Til sammenligning er ingen af rekorderne for de andre pollentyper over 1000.