Black Friday har efterhånden slået igennem i Danmark og markeret sig som den største handelsdag på året.

Men i år ser det imidlertid ikke ud til, at forbrugsfesten er lige så stor på selve Black Friday.

»Der er ingen tvivl om, at presset på landets webshops er stort i dag, men alligevel ser Black Friday ud til at fylde mindre i de samlede billede,« siger Patrik Lazzarotto, der er direktør i aalborgensiske Lazzaweb, som er et digitalt bureau, der monitorerer internettrafik.

Men ifølge direktøren handler det ikke om, at danskernes kort sidder tættere til kroppen. Det handler snarre om, at Black Friday har skiftet karakter.

»Forretningerne har formået at fordele handelstrykket ud over en hel uge i stedet,« siger han med henvisning til, at flere forretninger har haft tilbud hele ugen under navnet Black Week.

Og at forretningerne spreder tilbudsfesten ud over flere dage i stedet for en højintens fredag, er der flere årsager til, påpeger Patrik Lazzarotto.

»Den ene er, at virksomhederne ønsker at udnytte kundernes handlelyst i endnu højere grad og få fat i de brandvarme kreditkort så hurtigt som muligt,« siger han og fortsætter.

»Den anden helt tydelige årsag er, at konkurrencen om kunderne er så stor på selve Black Friday. Når alle ønsker at annoncere på præcis samme dag, presser det priserne på annoncering op hos for eksempel Google og Facebook.«

Men selvom Black Friday er blevet udvidet til at vare en hel uge, så er det dog stadig fredagen, der får flest forbrugere til at finde kredit- og debetkort frem.

»Selvom langt flere handler i løbet af ugen, kan vi stadig se, at fredag er den dag, der fylder mest,« siger Patrik Lazzarotto.

Det er endnu ikke klart, hvilke produkter danskerne er gået efter denne gang. Sidste års tal fra Dansk Industri viste dog, at tøj og sko var den meste populære varekategori på den store handelsdag.