Er det fuldstændig uoverskueligt, at prisen på din energiregning stikker af måned efter måned? Så er du langt fra den eneste, der har det sådan.

Det vil Folketingets partier gerne imødekomme. Derfor blev der torsdag i denne uge indledt forhandlinger om, hvordan man skal hjælpe dem, der er allerhårdest ramt af de skyhøje energipriser.

Hjælpen gælder særligt for gas- og fjernvarmekunder, der primært er baseret på gas, som B.T. skrev om torsdag, da forhandlingerne gik i gang.

At håndsrækningen primært kommer til denne type energikunder, undrer Bente Surel Hansen fra Værløse sig over, da hun som elvarmekunde sidder med en energiregning, der stiger hver måned.

Hvis det fortsætter på samme måde, står hun derfor til at skulle slippe 36.000 kroner ekstra om året for blandt andet at tænde lyset eller vaske tøj i sit hus.

»Jeg kan ikke forstå, at dem, der bruger gas nu, kan se frem til at få penge tilbage. Hvad med dem, der elopvarmer deres hus og skal betale 3.000 kroner ekstra om måneden i strøm?« spørger Bente Surel Hansen.

Prisen på hendes elregning er steget voldsomt over det seneste halve år. Normalt ligger den på omkring 2.000 kroner om måneden. Men så begyndte regningen at lyde på omkring 3.700 kroner, 4.500 kroner, og den seneste er helt præcist på 4.938,89 kroner, som B.T. har set dokumentation for.

Til sammenligning lød hendes regning på 1.962,68 kroner i januar 2021. En voldsom forskel, synes hun.

»Vi har lidt gulvvarme på badeværelset. Vi har slet ikke noget varme ovenpå. I de her dage tænker vi over at slukke lyset noget mere. Vi har også tænkt i alternativer. Måske kunne det være noget med solceller eller en vindmølle,« fortæller Bente Surel Hansen og tilføjer:

»Vi skal ikke gå fra hus og hjem i morgen, men det er da frustrerende.«

Kritikken kommer ikke kun fra Bente Surel Hansen i Værløse, men også fra De Konservative og Enhedslisten, som mener, at der er tale om forskelsbehandling af danskerne.

»Det er et stort problem, at regeringen kun kigger på en energikilde, når priserne jo er steget på rigtig mange energiformer. Der er folk med for eksempel elradiator, der får kæmpe regninger lige nu, men dem vil regeringen ikke hjælpe,« siger Mona Juul, der er klimaordfører for De Konservative til B.T.

Men indtil partierne bliver enige, er der måske noget Bente Surel Hansen og andre energikunder kan gøre for at give elregningen førstehjælp.

Hos Blue Energy, hvor Bente Surel Hansen er kunde, bemærker den administrerende direktør, Martin Juul Møller, at Bente Surel Hansen er ekstra hårdt ramt, da hun netop har el i sit hus. Men forklaringen ligger også i den energiaftale, man som energikunde indgår.

»Prisen på el er individuel. Mange af vores kunder har et fastprisprodukt. De bliver ikke ramt af de stigende elpriser på samme måde. Det afbøjer disse voldsomme stigninger,« forklarer han.

Det er dog kun den rene strømpris, der er fast. Derfor kan ens elregning stadig stige, da man skal betale transport og afgifter til staten, som kan svinge og er afhængig af ens forbrug.

Man skal være opmærksom på, at en fast pris også kan være en ulempe, hvis elpriserne på et tidspunkt falder igen.

Alternative energiformer, som Bente Surel Hansen foreslår, kan ifølge direktøren også være en vej frem:

»Det er aldrig en dum idé at gøre tilværelsen energieffektiv.«

Forhandlingerne i Folketinget fortsætter næste uge.