Der er gået kage i den hos den kendte konditorkæde Grannys House. Og ikke af den slags, man har lyst til at putte i munden.

Fødevarestyrelsen har politianmeldt Grannys House efter et kontrolbesøg 5. oktober i kædens konditori på Gladsaxevej i Søborg.

Rengøringen var så dårlig, at den udløste dumpekarakter.



»Udsugning i loft samt rør fremstår med en massiv mængde mel og støv. Hjørner og kanter langs gulvet samt under maskiner fremstår med snavs af ældre dato. En liste bagved kasser ved fryseren fremstår med sort belægning af formodet skimmel,« skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport.

Grannys House på Gladsaxevej i Søborg har indkasseret fire sure smileys på blot et år. Foto: Google Street View

»Vi er frygtelig kede af det,« skriver indehaveren af Granny House, Rasmus Søndergaard, i en kommentar til B.T.

»Vi havde forsøgt at planlægge produktionen så den sparede så meget som muligt på strømmen, men det gav så de logistiske problemer, at rengøringsfolkene ikke kunne komme ordentligt til, da tidspunkterne konfliktede fra dag til dag, hvornår der skulle produceres, og hvornår rengøringen kunne komme i bund,« fortsætter han.



Katrine Foged Thomsen, der er kendt som dommer i 'Den Store Bagedyst', var i sin tid med til at grundlægge Grannys House. Men i 2021 trådte hun ud af direktionen efter at være blevet skilt fra sin daværende mand og ekskompagnon, Rasmus Søndergaard.

Han er efterfølgende fortsat som solodirektør, men har flere gange været på kanten af fødevareloven.

Siden Katrine Foged Thomsens exit har fødevarereglerne haft trange kår hos Grannys House. Arkivfoto. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Hen over sommeren blev to af Rasmus Søndergaards konditorier meldt til politiet på grund af dårlig hygiejne.



Fødevarestyrelsen fandt blandt andet et »tykt gulligt lag af fedt« og »sorte plamager af formodet skimmel« i Grannys House i Søborg.

B.T.s gennemgang af smileyhistorikken for kædens fem butikker viser, at Fødevarestyrelsen har givet en sanktion ved hvert andet kontrolbesøg siden forrige sommer.

Om problemerne skyldes Katrine Foged Thomsens fravær, nævner Rasmus Søndergaard ikke noget om, da B.T. kontakter ham.

»Heldigvis har det kun strakt sig over en meget begrænset periode. Vi har selvfølgelig omgående omlagt produktionen tilbage og må finde andre måder at få forretningen til at hænge sammen på. Vi beklager meget,« lyder det fra Rasmus Søndergaard.