Tirsdag ramte listeprisen for en liter 95 oktan-benzin 16,99 kroner. Kom man uforvarende til at tænde for tørretumbleren, kostede det rekordhøje 3,38 kroner for hver kilowatt-time, der blev hevet ud af stikkontakten. Sidste år kostede den samme strøm 0,46 kroner.

Gasprisen er steget så meget og så hurtigt, at det er svært at følge, og sådan kunne man blive ved.

Det er bare blevet dyrere at være dansker. Meget dyrere.

Danske bankøkonomer vurderer nu, at inflationen kan ramme hele syv procent i år, mens danskerne højst skal forvente, at deres lønninger stiger med tre procent.

Den cocktail er så giftig, at den vil resultere i det største fald i reallønnen siden finanskrisen, skriver finans.dk.

Fra 2010 til 2012 faldt reallønnen med cirka 1,5 procent.

Danskernes købekraft står altså gennemsnitligt set til at blive udhulet ganske betragteligt i år, og arbejder man i en branche, hvor lønnen stiger mindre end tre procent, eller bor man i en bolig, der opvarmes med gas, kommer det til at gøre endnu mere ondt i lommeforet.

Hvis ikke energipriserne snart falder, kan udviklingen groft sagt ende på to måder i år, skriver finans.dk.

Prisen på gas er eksploderet, siden Ruslands invasion af Ukraine. 400.000 danske husstande opvarmes med gas. Foto: Henning Bagger Vis mere Prisen på gas er eksploderet, siden Ruslands invasion af Ukraine. 400.000 danske husstande opvarmes med gas. Foto: Henning Bagger

Enten vil lønmodtagerne løbe stormløb på chefernes døre og kræve mærkbare lønstigninger. Det vil ramme virksomhedernes konkurrenceevne og sætte gang i en spiral af stigende løn og endnu højere priser.

Det kan medføre et økonomisk tilbageslag allerede i 2023-2024, hvor økonomien kan gå i bakgear – også kaldet recession, som cheføkonom i Danske Bank Las Olsen tidligere har forklaret her i B.T.

Eller også vil de stigende priser medføre den største udhuling af reallønnen i mange år.

Chefanalytiker i Nordea Jan Størup Nielsen vurderer, at det sidste er mest sandsynligt.

I en krisesituation, hvor en recession lurer i horisonten, vil mange lønmodtagere sandsynligvis være tilbageholdende med at kræve mere i løn, hvis konsekvensen er, at de groft sagt ikke har et job i morgen, fordi deres virksomhed taber konkurrencekraft og må fyre medarbejdere. Hvad vil du helst have: et job eller mere i løn?

»Spørgsmålet er, om fagbevægelsen vil kaste sig ud i en vild og blodig kamp for højere lønninger lige nu. Jeg tror det ikke. Så ser det ikke så godt ud for husholdningerne,« siger Jan Størup Nielsen til finans.dk.