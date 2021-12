Når 2021 bliver til 2022, står flere hundredtusinder danskere klar til at gå amok med fyrværkeri på den natsorte himmel.

B.T. har mødt to af dem, der investerer kraftigt i jagten på det fedeste krudt.

Allerede mens folk render rundt i shorts og køler kroppen med en tur i havet, begynder 21-årige Jonas Handberg fra Herning at planlægge, hvad hans bidrag til nytårshimlen skal være.

Det er nemlig om sommeren, at de første nyheder og videoer om årets krudt begynder at florere.

»Hvis det er noget, jeg godt kan lide, så er det ligegyldigt, hvad det koster. Jo tættere vi kommer på nytår, jo mere køber jeg,« forklarer Jonas Handberg.

Siden Jonas var en lille dreng, har han været begejstret for krudt.

En interesse, der eskalerede, i takt med at han begyndte at tjene sine egne penge.

»Det startede med et par tusinde, så blev det til 5.000 og så 10.000, og nu er det 15.000-20.000 kroner, jeg køber for. Jeg ved ikke, hvor det ender,« fortæller han.

Jonas Handberg starter med at fyrer lidt krudt af d. 27. december, men de store ting gemmer han til nytårsaften.

Mens mange af hans jævnaldrende hopper ind i det nye år med en seriøs promille i blodet, holder Jonas fingrene fra sprut på årets sidste dag.

»Man kan drikke alle de andre 364 dage om året, men vi kan ikke skyde krudt af 364 dage om året. Så nytårsaften står i fyrværkeriets tegn.«

Men hvad er det der er så fedt ved fyrværkeri, at det er så mange penge værd?

»Jeg får et adrenalinkick af det. Det er en lykkefølelse, der er svær at forklare.«

Men der er også en bagside ved det.

»1. januar vågner jeg med en følelse af tomhed, for så går der et år, før jeg skal fyre af igen.«

23-årige Nicklas Plöen fra Risskov genkender den følelse.

»Da jeg var mindre, var jeg i virkelig dårlig humør, når det sidste krudt var fyret af,« forklarer han.

»Jeg har meget sorte hænder, når jeg er færdig med at fyre krudt af, og mine sko er helt smadrede,« fortæller Nicklas Plöen.

»Nu er det mere en tilfredshedsfølelse over, at jeg har lavet et godt show, som jeg har fået ros for.«

Nicklas laver hvert år en drejebog over, hvornår krudtet skal fyres af, så alt ikke suser op i luften på en gang.

»Jo længere vi kommer på aftenen, jo større og voldsommere bliver det. Der sker noget vildt i én, når man har brugt så mange penge på det,« forklarer han.

Nicklas anslår, at han køber for 3.000-5.000 kroner fyrværkeri, men han er blevet ferm til at slå en god handel af, så der er krudt for flere penge.

Og det er et indkøb, der vækker glæde.

»Sidste år havde min svigerfar, som vi holdt nytårsaften hos, sendt en sms til alle på villavejen. Så der var kæmpe publikum på.«

Hvert år fyrer omkring 30 procent af husstandene i Danmark fyrværkeri af nytårsaften.

Der ryger i alt fyrværkeri op i luften for omkring 400 millioner kroner.