En ny trend breder sig på de danske veje. Men hvis du hopper med på den, risikerer du at få udstukket en bøde.

Det oplyser Motorstyrelsen, der selv har bemærket den nye trend, hvor nogle bilejere ændrer farve eller design på deres bils nummerplader ved hjælp af mærkater, der udbydes til salg i netbutikker med biludstyr.

Men Motorstyrelsen fraråder bilejerne at ændre udseendet på deres nummerplade ved at klistre mærkater på.

De er nemlig ulovlige, fastslår Claus Holm, der er underdirektør i Motorstyrelsen.

»Vi synes, at det er vores pligt som myndighed at gøre opmærksom på det. Det fremgår helt klart af Bekendtgørelse om registrering af køretøjer, at Motorstyrelsens nummerplader ikke må ikke påføres mærkater eller anden information eller udsmykning,« siger han i en pressemeddelelse.

»Hvis Motorstyrelsens medarbejdere spotter klistermærkerne under en kontrol sammen med politiet, så vil bilejeren blive stoppet og præsenteret for et bødeforlæg på 1.000 kroner,« tilføjer Claus Holm.

Loven forbyder mærkater på nummerpladen Lovgrundlaget er Bekendtgørelse om registrering af køretøjer, § 70, stk. 4.

”Stk. 4. Nummerpladens udformning må ikke ændres. Nummerpladen må ikke påføres mærkater eller anden information eller udsmykning. Nummerpladen må ikke forsynes med rammer eller indfatninger, der dækker nogen del af pladen, bortset fra den del af pladen, der er uden for den opprægede kant.”

Overtrædelse af bestemmelsen i § 70, stk. 4, straffes efter registreringsbekendtgørelsens § 114, stk. 3, med en bøde. Bødens størrelse er 1000 kroner.

Kilde: Motorstyrelsen

De små klistermærker eller mærkater, som er beregnet til at sætte på nummerpladen i venstre side, sælges på flere dansksprogede hjemmesider, der forhandler biludstyr.

Motivet kan være de kendte EU-stjerner på sort baggrund i stedet for den godkendte blå og med bogstaverne DK nederst. Eller klistermærket kan have droppet stjernerne og indsat et dannebrogsflag øverst på sort baggrund.

Ifølge Motorstyrelsen sælges mærkerne med løfter om at 'strømline designet gennem ensartede farver' eller at udstyre bilen med 'et helt specielt look, der skiller sig ud fra mængden'.

»Sælgerne gør faktisk selv opmærksom på i annoncerne, at mærkaterne er ulovlige, blandt andet med advarslen: 'Bemærk: Dette sæt er ikke lovligt til gadebrug'.«

»Men alligevel sælges de stadig. Det er uvist, hvor stor udbredelse klistermærkerne har,« skriver Motorstyrelsen i pressemeddelelsen.

Motorstyrelsen gør opmærksom på, at hvis ejere af køretøjer af forskellige årsager ønsker en nummerplade uden EU-stjerner, så er det faktisk muligt at bestille en sådan nummerplade hos Motorstyrelsen.