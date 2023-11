Det lyder som noget direkte ud af det populære tv-program Luksusfælden. Firmaer, der opkræver hundredvis af kroner for en service, som i virkeligheden kunne klares for intet mindre end et rundt nul.

Nu er Teleindustrien, som er teleselskabernes brancheorganisation, ude at advare kunderne.

»Teleindustrien er blevet opmærksom på en række nye hjemmesider, for eksempel bymetis.dk og xpendy.com, der blandt andet tilbyder telekunder hjælp til at opsige deres abonnementer ved at udfylde en formular,« lyder det fra Teleindustriens direktør Jakob Willer i en pressemeddelelse.

For når kunderne bruger blandt andet de nævnte hjemmesider, så er en opsigelse ikke længere en helt gratis affære.

»Når kunden har udfyldt formularen, sender tjenesterne et såkaldt opsigelsesbrev til teleselskabet,« lyder det fra direktøren, som uddyber:

»Men der sendes også en regning til kunden på 200-300 kr. for at sende opsigelsesbrevet. Det er en helt unødvendig omkostning.«

Derfor er opfordringen helt klar.

Tag selv direkte kontakt til din teleudbyder, hvis du vil opsige dit abbonnement.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra de omtalte firmaer. De er ikke vendt tilbage.