Sex sælger. Det sælger faktisk så godt, at aarhusianske Sinful, der sælger sexlegetøj online, vinder europæisk pris.

Det er prisen “Online Retailer of the Year”, som blev uddelt ved årets internationale prisfest Xbiz Europa Awards 2021.

Og det skaber glæde ved stifterne af Sinful, Mathilde Mackowski og Tonny Corydon Andersen.

“Det er et kæmpe skulderklap at modtage prisen som årets online retailer i Europa. Vi har været nomineret et par år i streg, og vi havde ærlig talt ikke regnet med, at den landede på vores bord. Men det gjorde den sgu, og det er vi stolte af,” siger Tonny Corydon Andersen, der er CEO ved Sinful.

Prisen gives af kunderne, der anmelder, hvem, de synes, er den bedste online retailer (forhandler, red). Og særligt det at blive anmeldt som de bedste mod store konkurrenter i hele europa skaber begejstring.

“Det er første gang, vi modtager en international pris, hvor branchen har stemt os helt til tops,” siger en stolt Mathilde Mackowski og tilføjer:

“Vi har gennem de sidste par år opbygget et vanvittigt stærkt team, og det er fedt at tænke på, at det er de små forbedringer, som hele holdet arbejder på hver dag, som gør, at vi i dag kan stå med endnu en flot award.”

Det er nemlig ikke Sinfuls første pris. De har tidligere vundet hele 6 Børsen Gazellepriser, Åreys E-ner, Bedste Eksportcase og Årets Succesvirksomhed.

Men der er flere grund til at være glade.

Sinful er nemlig Nordeuropas største e-commerce virksomhed inden for sexlegetøj. Webshoppen omsatte i 2020 for mere end 300 millioner kroner, og sendte næsten 800.000 pakker afsted til kunder i hele skandinavien.