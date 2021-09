Engang skrev det historie ved at starte en ny æra. Nu er det snart fortid.

Inden for det kommende år bliver 3G-mobildækningen, som for første gang gjorde det muligt for danskerne at surfe på nettet fra mobiltelefonen, lukket i Danmark på alle tre mobilnet hos TDC, 3 og Telenor/Telia.

En beslutning, der formentlig vil ramme op mod 50.000 telefoner, skriver Berlingske.

Nu er der behov for den kapacitet, som 3G-dækningen optager, til at forstærke de nyere og hurtigere mobilteknologier 4G og nu også 5G.

Det skyldes, at dataforbruget vokser eksplosivt hvert år, så 3G-dækningen kan ikke bare fortsætte.

Dermed kommer Danmark til at sige farvel til den første ægte mobile internetteknologi, som kom hertil i 2003.

»Da 3G blev lanceret, forventede ikke mange, at 2G ville komme til at leve længere end 3G. Ti år efter 3G kom 4G til, og alt det, som man lovede skulle ske med 3G, er sket med 4G, som bare er meget bedre og mere effektiv. Alle er derfor enige om, at jo hurtigere vi kan slippe af med 3G, desto bedre. 2G må vi derimod til at leve med i lang tid endnu,« forklarer teleanalytiker John Strand, direktør i Strand Consult, til Berlingske.

Og det ikke kun i Danmark, 3G lukker. Det samme sker i vores nabolande, skriver avisen.